Le parole di Emma Raducanu dopo il disastroso esordio a Madrid

C'erano ben altre aspettative, ma l'avventura di Emma Raducanu nel Masters 1000 di Madrid è stata piuttosto deludente. E' vero, la britannica era stanca dopo qualche carico di troppo negli allenamenti ma nessuno si aspettava una situazione del genere, il torneo è stato un vero disastro.

Emma partiva favorita contro la qualificata argentina Maria Carie e invece la sfida è finita in poco tempo, un clamoroso doppio 6-2 in poco tempo. Le ultime prestazioni sembravano rassicuranti, la Raducanu appariva in netta ripresa e soprattutto sta giocando senza problemi fisici.

In tanti sui social hanno sottolineato un match quasi irriconoscibile della vincitrice passata degli Us Open e il rientro in buone posizioni al momento sembra piuttosto lontano. Emma Raducanu era reduce dagli impegni contro la Francia in Billie Jean Cup (ha mostrato intensi segnali positivi) e ha raggiunto anche i Quarti di finale a Stoccarda, cedendo mostrando comunque un buon tennis contro la numero uno al mondo Iga Swiatek.

La Raducanu ha perso il servizio cinque volte e ha totalizzato solo quattro game contro la Carie, un avversario tutt'altro che insormontabile. Nel post partita la tennista ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "La verità è che ho giocato molto nelle ultime settimane, a partire dalla Billie Jean Cup e non mi sono mai fermata.

Sono stata felice di aver aiutato la squadra ed anche a Stoccarda ho avuto buone sensazioni, qui c'erano condizioni molto diverse e non era semplice. Ho giocato spesso indoor nell'ultimo mese e anche questo mi ha condizionato.

Molti fattori hanno reso molto difficile questa mia esperienza a Madrid, ma nel complesso sono soddisfatta". Ora Emma può riposarsi e lavorare in vista del prossimo impegno, il Masters 1000 agli Internazionali d'Italia dove la giovane tennista vuole recuperare il suo status di forma.