Andrey Rublev alla vigilia del debutto a Madrid spiega le ragioni del suo periodo no

Il giocatore russo Andrey Rublev non sta certamente vivendo il periodo migliore della sua carriera. Eliminato precocemente sia a Montecarlo che a Barcellona ora arriva a Madrid per cercare di invertire la rotta di una stagione sulla terra battuta che fino a questo momento gli ha riservato solamente delle cocenti delusioni.

Rublev peraltro ha una idea ben chiara sulle ragioni di questo momento negativo e non sono legate, a suo avviso, alla squalifica di Dubai nel corso della semifinale contro Bublik.

Andrey Rublev: "Ho fatto cambiamenti per migliorarmi ma forse erano troppo radicali"

Rublev parlando ai media russi prima del suo esordio a Madrid spiega le ragioni che l'hanno portato a questo periodo no e non ritiene che possa essere collegato alla delusione e alla situazione che si è creata successivamente alla squalifica a Dubai.

Il giocatore russo ha infatti addotto un'altra serie di motivazioni: "Tutto è iniziato quando tutto andava bene - argomenta Rublev - perfettamente bene, soprattutto a fine anno, quando ho giocato il mio miglior tennis.

E anche all'inizio di quest'anno, ho giocato molto bene". "Dopo l'Australia sono andato a Oslo, poi ho giocato il torneo di Rotterdam, e volevo qualcosa di più. Ho voluto andare oltre, migliorare sempre di più.

Quindi ho iniziato a fare molte cose contemporaneamente. Anche fuori dal campo. E forse i cambiamenti sono stati troppo radicali. E questo si è rivelato un aspetto negativo, per ora. Stiamo tornando alla routine che avevamo quando ero al meglio.

Forse è proprio così che succede a volte durante le partite. Vogliamo troppo ed è per questo che non possiamo realizzarlo. O quando provi nuovi metodi per migliorarti. Ma sembra che alcuni di questi metodi non funzionino per me.

E quindi non andrò oltre". Rublev esordirà a Madrid nella giornata di venerdì nel secondo turno contro l'argentino Facundo Bagnis.