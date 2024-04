Wta Madrid, Paula Badosa racconta il momento molto complicato della sua carriera

La giocatrice spagnola Paula Badosa non sta sicuramente vivendo un momento facile della sua carriera. Al torneo Wta 1000 di Madrid è stata eliminata all'esordio dalla connazionale Jessica Bouzas Maneiro col punteggio di 2-6 6-3 6-3.

Tante eliminazioni al primo turno e classifica che è scesa al numero 101 del mondo. E con un fisico che, come dichiarato qualche giorno fa, è di forte ostacolo per poter competere ad alto livello. Ma torniamo alla sfida di primo turno a Madrid.

Una sconfitta dura che fa male. "È stata una partita complicata – ha detto Badosa dopo il match - lei ha giocato molto, molto bene... e io no. Sono delusa. Mi aspettavo qualcosa di più, il problema oggi è stato che il mio livello di tennis era molto basso".

Paula Badosa analizza la situazione: ”Ogni settimana c'è una delusione”

Dai giornalisti presenti in conferenza stampa a Madrid è stato poi chiesto alla ex numero 2 del mondo come vive in questa fase il rapporto col tennis: "Mi piace molto il tennis, onestamente.

Amo gareggiare, ma non mi piace come sono, o vedere dove sono. Ho sempre avuto aspettative molto alte, fin da giovane mi hanno visto avere un grande potenziale, ho vissuto grandissime emozioni in questo sport, so cosa significa essere al top...

ecco perché ora vedermi così in basso è doloroso". "Mi aspetto ancora molto, ecco perché è così difficile per me. Non sono chi vorrei essere in questo momento. Ogni settimana c'è una delusione, oggi era per il livello del tennis, ma normalmente era per gli infortuni.

È dura per me rialzarmi ogni volta, credo ancora in me stessa, penso che il livello del tennis sia lì, ma devo recuperare molto emotivamente".