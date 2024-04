Toni Nadal sulle possibilità di Rafael al Roland Garros: "Con lui tutto è possibile"

Rafael Nadal farà il suo esordio a Madrid stamattina contro il sedicenne Darwin Blanch. Il campione spagnolo grazie al ranking protetto entrerà a far parte del tabellone del Masters 1000 di casa, senza dover accedere tramite qualificazioni, come la sua classifica attuale imporrebbe.

A Barcellona il cammino di Rafa si è interrotto al secondo turno, battuto da Alex De Minaur. L’ex numero uno con una settimana di partite alle spalle vuole ora progredire e migliorare la sua tenuta fisica, in vista dell’evento più importante della sua stagione, il Roland Garros.

Presumibilmente per il 14 volte campione a Parigi sarà l’ultima apparizione della sua stellare carriera. Come arriverà a questo grande appuntamento? Toni Nadal, suo zio, nonché suo ex allenatore ha provato a rispondere a questa domanda ai microfoni di El Larguero, Cadena Ser:

"Rafa ci crede, sarà difficile ma non impossibile"

“Sono suo zio, quindi lo conosco bene.

Alla fine mi sono abituato ai momenti che seguono gli infortuni. In generale, il ritorno dopo un periodo del genere ti rende sempre più forte. Sono consapevole che la sfida è davvero complicata. Il ritmo di giocatori come Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è impressionante, quindi sarà difficile batterli", ha dichiarato ai media locali.

Nonostante le difficoltà, che sono evidenti, il tempo che manca allo svolgimento dello Slam parigino fanno ben sperare lo zio: "Rafael ha un po' di speranza in se stesso e vuole andare fino in fondo. Con il Roland Garros ad ancora a un mese di distanza, penso che sia possibile. So che è difficile, ma è possibile”, ha chiosato Toni.