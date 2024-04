Carlos Alcaraz non si arrende: "Non voglio lasciare il primo posto a Jannik Sinner"

Carlos Alcaraz dovrebbe fare rientro a Madrid, dopo aver saltato causa infortunio all’avambraccio destro sia Monte-Carlo che Barcellona. Parliamo al condizionale perché l’esordio dovrebbe avvenire non prima di venerdì, ragion per cui il campione avrà ancora qualche giorno di tempo per testare la tenuta muscolare.

Chiaramente il due volte campione in carica nella capitale spagnola avrebbe tutte le ragioni del mondo per parteciparvi. In primis difendere i 1000 punti della vittoria, vitali per tenerlo in vita nella corsa alla prima posizione del ranking.

L’ex numero uno ammette di essere leggermente indietro rispetto al suo rivale Jannik Sinner: “Sto lottando con lui e Djokovic per il numero 1 del ranking, sto provando a non lasciarglielo ma sinceramente ora è complicato: meritano di stare dove stanno.

Poi vedremo cosa succederà nei prossimi tornei“. Mi ha fatto molto male non esserci a Monte-Carlo e Barcellona, soprattutto in quest'ultimo caso: giocare in casa è speciale. Ma sono una persona che cerca sempre di pensare positivo e, quando ho annunciato che non avrei partecipato al torneo di Barcellona, mi sono subito messo al lavoro per recuperare ed essere qui a Madrid.

Ho tanta voglia di tornare in campo".

Alcaraz indica i favoriti a Madrid

Il tennista altoatesino, autore fin qui di una stagione assolutamente straordinaria è secondo Alcaraz uno dei principali favoriti anche sulla terra battuta, a partire proprio da Madrid: “Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas sono in un ottimo momento di forma e hanno raggiunto la finale sia a Monte-Carlo che a Barcellona.

Sono in fiducia, questa è la cosa più importante per me. Ovviamente c'è Jannik Sinner e altri grandi giocatori che possono metterti nei guai. Loro due e Sinner sono i giocatori da battere su questa superficie", ha concluso lo spagnolo in conferenza stampa.