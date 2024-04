Dal ritiro di Muguruza alla questione allenamenti: Iga Swiatek si racconta a Madrid

Siamo ormai alle porte del Mutua Madrid Open e nel circuito femminile una delle persone più attese è senza dubbio la tennista polacca Iga Swiatek, numero uno al mondo che non ha mai vinto in carriera sulla terra iberica.

Nel consueto media day la tennista ha trattato di tanti temi, dal ritiro fino ad altre questioni più discusse. Iga ha parlato cosi: "100 settimane da numero uno? È difficile per me capire tutto questo, è davvero pazzesco e non avrei mai immaginato che sarebbe accaduto.

Già l'ho detto in passato ma non mi sarei mai aspettata di restare così tanto tempo in vetta alla classifica. Tutto ciò mi rende davvero orgogliosa, io ho delle brave persone che mi guidano e mi aiutano, non sarei mai riuscita a fare questo da sola.

Tornare al numero uno dopo un periodo difficile è stato davvero dura ed è arrivato tutto in modo imprevedibile. Ritiro Muguruza? Quando ero più giovane la guardavo molto e devo dire che era la mia tennista Wta preferita, oltre a Rafa Nadal in generale nel tennis.

Prima non seguivo molto il tennis Wta ma ero diventata tifosa di Garbine, poi ovvio che è raro rimanere un fan quando giochi. Il suo ritiro non mi ha stupito, in effetti non giocava molto, ma parliamo di una tennista che ha vinto 2 Slam e giocato tante finali.

Terra mia superficie preferita? Si ma non do mai per scontati i risultati, lo scorso anno ho perso qui e a Roma, alla fine si gioca contro le migliori tenniste al mondo. Purtroppo non puoi allenarti tutti i giorni e a volte devo giocare con l'energia che hai a disposizione".

Quest'ultimo è un messaggio molto simile a quello di Jannik Sinner arrivato a Madrid e secondo alcuni tra i favoriti ma l'azzurro ha ribadito di non essere al 100 % della condizione e che in Spagna lavorerà molto per quel che riguarda l'allenamento.