Daniil Medvedev è fiducioso: "Dopo Roma voglio vincere anche a Madrid e Parigi"

Daniil Medvedev ha avuto sempre un rapporto conflittuale con la terra battuta, fino all’anno scorso, quando un po’ a sorpresa si è sbloccato conquistato il primo titolo su questa superficie, a Roma, che è anche l’ultimo vinto dal russo.

L’ex numero uno però quando deve lasciare i campi in cemento per la terra rossa storce un po’ il naso, ma il loro rapporto è migliorato, assicura: “Sinceramente mi sento bene. Lo sento ogni anno, sempre di più quando vado sui campi in terra battuta.

Quando dico che mi sento bene, so che il mio gioco è un po' più limitato rispetto ai campi duri in termini di ciò che posso fare. E se gioco una buona partita sui campi duri, so che il 90% delle partite le vincerò”, ha dichiarato in conferenza stampa pre torneo a Madrid.

Poi aggiunge: "Sui campi in terra battuta non è così. Ogni partita è 50/50, direi. Ma so cosa devo fare e sto cercando di farlo e mi sento fiducioso, quindi mi sento bene. Amo la città, è fantastica, quindi sono felice di tornare qui.

Voglio provare a vincere altri tornei come ho fatto l'anno scorso a Roma, cercare di fare meglio al Roland Garros e per questo ho bisogno di giocare bene qui a Madrid".

L'aiuto da un ex tennista

L’apporto di Gilles Simon, che ha vinto nel corso della sua carriera cinque trofei su questa superficie, può ancora aiutarlo a migliorare: "Cerca di apportare al mio gioco qualcosa che magari avevo in mente, ma che non capivo come avrei dovuto portare in campo.

Mi spiega come posso farlo e per me è importante perché durante la partita non hai il tempo di pensare troppo. È più una reazione. Quindi devo essere molto intelligente ad apportare questi accorgimenti durante la partita.

Medvedev affronterà Christopher O'Connell o Matteo Arnaldi nel suo match inaugurale nella capitale spagnola venerdì.