Aryna Sabalenka: "Preferisco guardare il tennis maschile". Poi un messaggio a Badosa

Aryna Sabalenka si è aperta e non poco durante la conferenza stampa in vista del suo esordio al Mutua Madrid Open. La tennista bielorussa è una delle più attese per quanto riguarda il circuito femminile per aver conquistato il titolo lo scorso anno.

La nativa di Minsk ha sorpreso quando ha reagito così a una particolare domanda sulla possibilità di considerare lei, insieme a Iga Swiatek ed Elena Rybakina, le Big Three del tour Wta: "Sento di aver abbassato un po' il livello all'interno di quell'ipotetico Big Three, quest'ultimo mese sembra più un Big Two (sorridendo).

Sono comunque felice di far parte di questo gruppo. Spero di mantenere il mio livello e che le cose continuino ad andare così. Io non guardo le loro partite: ho la sensazione di aver giocato abbastanza contro di loro. Se le affronto un'altra volta, il mio allenatore mi mostra le loro immagini per analizzarle e prepararmi.

Non sono uno che guarda troppo il tennis, preferisco guardare il tennis maschile piuttosto che quello femminile. Sento che c'è più logica ed è più interessante da guardare" ha ammesso, ridendo.

Il messaggio a Badosa

La sua migliore amica Paula Badosa ha di recente reso noto come i medici le abbiano comunicato che è complicato continuare la carriera nel circuito a causa di problemi alla schiena.

Questo è stato il messaggio di incoraggiamento da parte di Sabalenka verso la spagnola: "Amo moltissimo Paula. Siamo amici da tre o quattro anni, è una persona incredibile. È molto importante avere amici nel tour, quindi quando trovi qualcuno che ritieni sia la tua anima gemella è la cosa migliore cosa che può succederti.

Spero che ritorni nell'élite, che smetta di soffrire di infortuni. Sono sempre qui per qualunque cosa abbia bisogno. Sono fortunato a non incontrarla al primo turno qui in Spagna. Creerebbe un'atmosfera molto interessante, quindi penso di essere fortunata (ha sorriso)".

Poi ha aggiunto: "Stamattina abbiamo letteralmente avuto una conversazione e le ho detto che avevo avuto un infortunio simile. Le ho semplicemente spiegato cosa stavo facendo in quel momento, quali esercizi potevo fare. Ho semplicemente condiviso con lei la mia esperienza e come sono stata in grado di uscire da quell'infortunio".