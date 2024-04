"Saluto il Sindaco che ringrazio per essersi battuto per permetterci di portare il tennis in Piazza del Popolo. Siamo all’interno del monumento più famoso e iconico del nostro Paese. Questa è la presentazione che ho sempre sognato" .

Sono state queste le prime parole pronunciate dal presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi durante la presentazione dell'81ª edizione degli Internazionali BNL d'Italia. La conferenza stampa si è tenuta in una location speciale, perché ad ospitare gli organizzatori dell'evento e tutti i media presenti ci ha pensato il Colosseo.

Internazionali BNL d'Italia 2024, Angelo Binaghi: "Si respira un’aria diversa"

"Non so se sia merito del valore degli Internazionali BNL d’Italia, o di quello di Jannik Sinner e delle nostre squadre campioni e finaliste mondiali, o della popolarità del tennis.

So che noi, Sport e Salute e BNL dobbiamo essere fieri di quello che stiamo riuscendo a fare" , ha continuato Binaghi nelle dichiarazioni riportate da SuperTennis. "La prevendita è sempre lo specchio più fedele del valore che si riesce a creare, domani raggiungiamo e superiamo il record storico dello scorso anno di 22,46 milioni di euro, con ben 25 giorni di anticipo sulla data della finale e con entrambi i giorni delle finali esauriti da tempo" .

Il numero degli spettatori in costante aumento non può che aumentare gli incassi anno dopo anno. "Il record di incasso agli Internazionali BNL d’Italia non è di per sé una notizia, visto che si è verificato in ben 18 delle ultime 19 edizioni, se si escludono le due con il COVID, a testimonianza di una crescita sana, costante e continua del torneo e del tennis italiano.

È una notizia invece la velocità di crescita, mai così alta, che quest’anno è pari al 36% anno su anno, nonostante una sessione in meno" , ha spiegato Binaghi. "Il numero degli stranieri è costante rispetto allo scorso anno: ad oggi sono circa 29.000 i biglietti venduti all’estero e la crescita è quindi interamente dovuta alla domanda interna.

Si respira un’aria diversa, frizzante, è la prima volta che i nostri giocatori arrivano agli Internazionali dopo aver vinto nei mesi precedenti quattro tornei di livello uguale o maggiore, sarà una edizione speciale trasmessa in chiaro dalla TV di Stato" .