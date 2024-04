Boris Becker sul rapporto con Novak Djokovic: "Non potrei mai tornare ad allenarlo"

Non è un periodo facile per una leggenda del tennis come Boris Becker. Dopo aver scritto pagine importanti di questo sport, l’ex tennista tedesco è stato condannato nel 2022 a 30 mesi di sempre reclusione per bancarotta fraudolenta.

Scontati alcuni mesi in galera, il tedesco ha fatto ritorno in patria ma senza poter fare ritorno nel Regno Unito. Un duro colpo per un uomo che da giocatore aveva trasformato Wimbledon nella sua seconda casa. Tre dei suoi sei trionfi slam sono arrivati infatti sull’erba dell’All England Club, circolo nel quale Becker conta addirittura sette finali.

Il tedesco, ex allenatore di Novak Djokovic e attuale coach di Holger Rune, ha parlato al The Telegraph del suo desiderio di poter tornare a Wimbledon, spendendo anche alcune parole sul periodo dell’attuale numero uno del mondo.

Le parole di Boris Becker

Becker ha intenzione di tornare a Wimbledon, ma per poterci andare il tedesco ha bisogno del permesso del Ministero degli Interni, cosa che cercherà di ottenere per il prossimo anno: "Mi manca Wimbledon, ovviamente.

È il mio torneo preferito, il più importante. Sto lavorando su tutti i fronti per tornare l'anno prossimo, nel 2025. È un'opzione, ma vediamo per chi lavorerò lì, perché non posso ancora essere nel Paese”.

Il processo in alcuni casi richiede anche più di 10 anni, ma il 56enn è fiducioso di poter ottenere il permesso. "I 10 anni senza tornare nel Regno Unito sono un'assurdità. Dopo l'ottobre 2024 posso ottenere il permesso dall'Home Office.

Sono loro a decidere, non io" ha dichiarato Becker. Il tedesco ha poi negato la possibilità di tornare ad allenare Novak Djokovic. "Credo che al momento stia cercando qualcosa di diverso. Non sono sicuro che sappia esattamente cosa sia.

Sarà sempre un mio caro amico, parliamo sempre di tennis, ma non potrei tornare ad allenarlo perché l'ho già fatto. Sarebbe un passo indietro” ha spiegato il 6 volte campione slam. Becker ha infine concluso commentando la scelta del serbo di non prendere parte al Master 1000 di Madrid: "Sono rimasto sorpreso dalla sua decisione a Madrid.

Penso che in questa fase abbia bisogno di partite, di competizione. Ma ha i suoi impegni. Penso che la vittoria dell'oro per la Serbia alle Olimpiadi di Parigi sia il suo obiettivo principale, quindi forse si sta già programmando per essere fresco per luglio. Questo potrebbe essere un motivo”.