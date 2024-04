Panatta spiazza tutti: "Vi dico chi è più forte tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz"

Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? E’ ormai l’interrogativo più gettonato quando pensiamo alle rivalità più accese che il tennis può offrire in questo momento. I due tennisti, già autori di epiche battaglie e grandi imprese, sono considerati quasi all’unanimità come il presente, ma soprattutto il futuro di questo sport.

Così come Roger Federer, che ha condiviso un’intera epoca con Rafael Nadal e Novak Djokovic, i due quasi coetanei cercheranno di dare vità ad una rivalità che possa regalare quelle emozioni. Adriano Panatta, ex campione italiano, ora opinionista per conto de La Domenica Sportiva, ha dato ancora una volta il suo parere su un quesito particolarmente in voga tra i tifosi: chi è più forte tra Sinner e Alcaraz? L’ex leggenda azzurra ha risposto così: “Me lo chiedono tutti, mi fermano per strada.

Oggi Alcaraz è un pochino più forte se giocano tutti e due al 100 percento. Però Sinner è molto più costante per cui se Alcaraz gioca al 98 percento Sinner lo batte. Però sul match secco Alcaraz è ancora un pochino in vantaggio se giocano entrambi al massimo”, ha dichiarato alla trasmissione sportiva.

Il parere di Adriano Panatta

Hanno fatto particolarmente discutere le dichiarazioni di Panatta sul tennista altoatesino. L’ex vincitore del Roland Garros ha sottolineato quanto i media siano sempre pronti a sottolineare ogni bel gesto e azione di Sinner e ciò non rappresenta qualcosa di salutare per il diretto interessato e anche per i suoi fan: “Lo stanno talmente santificando che tra un po' ci sarà l'ascensione.

Lui è un ragazzo bravissimo, perbenissimo, educatissimo, non sbaglia una dichiarazione, gioca come un Dio, però basta: non è che ogni volta ce lo devono far pesare. È come lo vedi: fa una dichiarazione ed è sempre equilibrato, in campo non rompe mai le racchette, lui è il figlio che tutti vorrebbero avere.

La perfezione a volte può diventare noiosa. Io perfetto? Assolutamente no. Rispetto a Sinner siamo come il diavolo e l'acqua santa", ha concluso.