Jimmy Connors crede che Stefanos Tsitsipas debba imparare a gestire meglio in alcuni momenti la sua relazione con Paula Badosa. L'ex giocatore americano ha spiegato che la vita non può essere orientata sempre e solo al tennis, ma che la carriera di un atleta non è così lunga da potersi permettere di generare qualche rimpianto.

Stando a quanto dichiarato dall'otto volto campione Slam al suo podcast Advantage Connors, Tsitsipas sta trovando ora maggiore equilibrio come testimoniano i risultati conseguiti nelle ultime settimane. Il greco ha infatti conquistato il Masters 1000 di Montecarlo e raggiunto la finale al torneo ATP 500 di Barcellona: in entrambi i casi ha affrontato Casper Ruud.

Nel Principato si è imposto nettamente; mentre sulla terra battuta catalana ha probabilmente accusato un po' di stanchezza fisica dopo aver disputato tante partite combattute e lunghe. Il norvegese, da parte sua, ha vinto il titolo più importante in carriera e lanciato un chiaro messaggio in vista dei prossimi importanti appuntamenti sul rosso.

Jimmy Connors parla della relazione tra Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa

"La vita è la vita e ci sono molte altre cose da fare oltre a giocare a tennis. Ma devi ricordarti che quella è la tua vita in quel momento e non dura per sempre.

Quindi devi cercare di concentrarti sui tuoi 'affari' . Le relazioni sono importanti, così come la famiglia. Devi adattarti a tutto questo: non si tratta di una questione fisica ma mentale" , ha dichiarato Connors riferendosi al nativo di Atene.

"Sono sicuro che Tsitsipas risolverà tutto questo. Sembra che ora abbia chiarito qualche aspetto considerando il successo ottenuto nelle ultime due settimane" . Tsitsipas tornerà in campo già al Masters 1000 di Madrid e sfiderà all'esordio Dusan Lajovic - avversario sconfitto in semifinale a Barcellona - o uno dei qualificati.