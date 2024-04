Arbino e la fine della collaborazione con Sonego: "È stata una decisione solo sua"

In un'intervista rilasciata a Tennis Talk, programma condotto da Giorgio Spalluto su SuperTennis, coach Gipo Arbino ha spiegato i motivi che hanno spinto Lorenzo Sonego a porre fine alla loro collaborazione sportiva. Lo scorso 28 marzo, attraverso i propri account social, il piemontese ha comunicato la volontà di intraprendere un nuovo percorso per trovare nuovi stimoli.

Sonego ha così deciso di "salutare" il suo storico allenatore e affidarsi a Fabio Colangelo. Arbino si è detto orgoglioso del lavoro svolto con l'azzurro e specificato che quella di separarsi non è stata una sua scelta.

Arbino e fine della collaborazione con Sonego: "È stata una decisione solo sua"

"È stata una favola senza il finale che speravo. È stata una decisione solo sua, che non ho potuto far altro che accettare per il suo bene.

Abbiamo fatto tante riunioni dove lui mi aveva evidenziato delle cose su cui si poteva migliorare. Io ero d’accordo e ho cercato di lavorare su quelle cose, ma evidentemente non ci sono riuscito. Sono contentissimo di quello che ho fatto, perché ho portato un ragazzo che non era un predestinato alla 21esima posizione del ranking mondiale" , ha dichiarato Arbino.

"E sono contento anche dell’ultimo periodo, perché lui aveva preso un grande difetto con il rovescio. Ho scoperto questa tendenza comparando i tre migliori rovesci: quelli di Novak Djokovic, Jannik Sinner e Alexander Zverev.

Gli ho detto saltiamo due tornei per provare a sistemare questa cosa. Anche a livello fisico, non avendo avuto una vera off-season per la vittoria in Coppa Davis, non abbiamo avuto tempo per prepararci. Lui ha accettato e ci siamo fermati.

Sono contento del lavoro che abbiamo fatto e ho visto miglioramenti anche a Monte-Carlo sotto questo punto di vista" .