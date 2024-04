Nonostante qualche problema fisico, il 2024 sta regalando grandi soddisfazioni a Elena Rybakina. Nessuna ha infatti vinto più partite( 26) e titoli( 3) della tennista kazaka nel circuito femminile quest'anno. La 24enne ha conquistato il Brisbane International, l'Abu Dhabi Open, il Porsche Tennis Grand Prix e raggiunto la finale a Doha e Miami.

L'ultimo successo è arrivato a Stoccarda, dove Rybakina ha disputato tre partite molto dure prima di dominare la sfida valida per il titolo contro Marta Kostyuk. A conferirle maggiore fiducia ci ha pensato sicuramente la vittoria al terzo set ai danni di Iga Swiatek in semifinale.

Elena Rybakina: "Roland Garros? Posso vincere su qualsiasi superficie"

"Sono davvero contenta di tutte le partite che ho giocato a Stoccarda questa settimana, soprattutto della finale. Quando mi sono svegliata, onestamente, non mi sentivo così fresca dal punto di vista fisico.

Ho provato diversi dolori dopo i primi passi. Ma penso anche che bisogna abituarsi a questo tipo di dolore" , ha dichiarato Rybakina in conferenza stampa pensando agli sforzi profusi per agguantare la finale. "Non è sempre l'ideale spingersi oltre fisicamente per tutte queste partite.

Vincerle, però, mi permette di trovare la migliore forma. Preferisco comunque essere pronta al 100% , perché la preparazione in vista della stagione sulla terra battuta è stata troppo breve. Ho iniziato bene sul rosso e spero di continuare così.

Devo aver questa pazienza durante gli scambi lunghi per il resto dei tornei" . Rybakina è convinta di potersi giocare le sue carte anche al Roland Garros. "Credo sempre in me stessa, ma non dipende tutto da me. Ci sono tante grandi giocatrici sulla terra battuta. Ma se sto bene fisicamente e se resto in salute, ho la possibilità di vincere Slam su qualsiasi superficie" .