Ruud: "Sensazione incredibile. Sono cresciuto guardando Nadal vincere questo torneo"

"È una sensazione incredibile. Poter vincere a Barcellona è speciale. Sono cresciuto guardando questo torneo in televisione ed è sempre stata una gioia vedere Nadal - il mio idolo - avere tanto successo qui.

Ha vinto questo torneo 12 volte, quindi è sempre stata una motivazione e un'ispirazione per me provare a vincerlo. Alzare il trofeo è una sensazione fantastica. Ho perso tre finali quest'anno ed è bello aver finalmente trionfato.

Si tratta di un grande passo in avanti nella mia carriera" . Casper Ruud è al settimo cielo dopo aver conquistato il titolo più importante della sua carriera al torneo ATP 500 di Barcellona. La vittoria del norvegese in finale contro Stefanos Tsitsipas non è da sottovalutare, perché potrebbe conferire al nativo di Oslo quella fiducia che a volte lo ha tradito nelle partite importanti.

Ruud si è preso la rivincita su Tsitsipas, che lo aveva sconfitto la scorsa settimana nell'ultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo.

"Ho provato ad affrontare questa partita in modo diverso rispetto a Montecarlo, senza pensare troppo al fatto che si trattasse di una finale. La tattica era un po' diversa: sono stato più aggressivo e ho giocato un po' più vicino alla linea di fondo.

Ho preso la decisione giusta" , ha spiegato Ruud in conferenza stampa. "Primo 500 preludio di un successo ancora più grande? Spero sia così. Mi piacerebbe molto vincere di nuovo questo torneo in futuro, anche se il sogno resta quello di giocare un'altra finale Slam.

Spero davvero che possa essere un significativo passo in avanti nella mia carriera" . Quando gli è stato chiesto di fare un elenco dei principali avversari da affrontare sul rosso, Ruud ha detto: "In questo momento ci sono grandi giocatori.

Rafa non ha giocato molto, ma sarà sempre il re del rosso, non importa come starà fisicamente. Carlos Alcaraz ha un problema al braccio, ma ha già vinto Barcellona e Madrid un paio di volte, quindi sarà sempre uno dei grandi favoriti.

Ho perso contro Novak Djokovic la finale del Roland Garros e, quando vuole, può esprimere un livello eccezionale anche su questa superficie. Ci sono Jannik Sinner, Alexander Zverev, lo stesso Tsitsipas e anche Holger Rune. Daniil Medvedev ha vinto il torneo di Roma lo scorso anno. È tutto molto aperto" .