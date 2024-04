La prima volta non si scorda mai: la gioia di Struff dopo il primo titolo ATP

Never give up. Potrebbe essere questa la frase che Jan-Lennard Struff si tatuerà dopo il suo primo titolo in carriera a Monaco. Perché al BMW Open, nella suggestiva cornice di casa, il veterano del circuito ha finalmente alzato al cielo un trofeo.

A 33 anni e 11 mesi il tennista tedesco è diventato il terzo tennista più anziano a vincere il primo titolo in carriera nel circuito maggiore, alle spalle dell’azzurro Paolo Lorenzi aKitzbuhel nel 2016 (34 anni e 7 mesi) e Victor Estrella Burgos a Quito nel 2015 (34 anni e 6 mesi).

Struff ha superato il numero 15 del mondo Taylor Fritz per 7-5 6-3, riuscendo a sfatare il tabù delle finali dopo, tre sconfitte nelle prime tre conquistate (Stoccarda, Monaco e al Master 1000 di Madrid). Una vittoria arrivata al termine di una settimana dominante, in cui il prossimo numero 24 del ranking non ha perso nemmeno un set.

Il tedesco, che il 25 aprile compierà 34 anni, ha espresso a fine partita la propria soddisfazione per la prima gioia in carriera.

Le parole di Jan-Lennard Struff

Struff ha spiegato come sia stato speciale che il primo titolo Atp sia arrivato proprio nel torneo di casa.

"È una sensazione incredibile, e farlo sul suolo di casa è semplicemente incredibile. Ho aspettato così tanto. Ho 33 anni e ho giocato così a lungo nel Tour. È una sensazione incredibile farlo qui in Germania" ha dichiarato il 34enne.

Una nuova giovinezza per il tennista tedesco, che ha raggiunto i risultati migliori nella propria carriera nell’ultimo anno, spingendosi fino alle porte della Top 20. "Ho giocato un buon tennis questa settimana, sono molto contento.

Ho battuto dei bravi ragazzi e sono incredibilmente felice di averlo fatto oggi" ha concluso Struff, che potrebbe rivelarsi un avversario molto ostico in vista dei prossimi appuntamenti sulla terra battuta.