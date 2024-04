"Lei ha giocato meglio di me. È difficile in questo momento analizzare le cose che ha fatto meglio di me nello specifico. Sicuramente ha servito meglio. Io non ho servito bene nel terzo set. È un peccato, ma almeno so su cosa posso lavorare" . Iga Swiatek ha riconosciuto i grandi meriti di Elena Rybakina dopo aver perso la possibilità di difendere ancora il titolo al torneo WTA 500 di Stoccarda.

La polacca aveva conquistato il Porsche Tennis Gran Prix nelle ultime due stagione, ma si è arresa alla kazaka con il punteggio di 3-6, 6-4, 3-6 in quasi tre ore di gioco.

Iga Swiatek: "Io, Sabalenka e Rybakina siamo le migliori giocatrici del Tour"

"Penso di aver reagito bene - come accaduto a Doha - ma nel terzo set il mio livello si è abbassato di nuovo.

Cerco sempre di trovare nuove soluzioni, non mi arrendo mai, ma oggi non è bastato per vincere la partita" , ha continuato Swiatek in conferenza stampa. "È sicuramente positivo il fatto che io sia riuscita a portare a casa il secondo set e lavorerò duramente per vincere questo tipo di partite in futuro" .

La numero uno del ranking mondiale si è poi sbilanciata e ha rivelato quelle che - secondo lei - sono le tre migliori giocatrici del Tour WTA. Nella lista ha incluso sé stessa ed escluso la numero tre della classifica Coco Gauff.

"Penso che io, Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina siamo le migliori giocatrici del circuito, onestamente. Lei ha avuto diversi problemi fisici, ma quando è in buona salute gioca sempre bene. Ci sono aspetti del suo gioco che sono difficili da fronteggiare. È davvero un'ottima tennista" .