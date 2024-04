Tsitsipas cerca il primo successo in un torneo ATP 500: le sue dichiarazioni

Stefanos Tsitsipas è diventato il terzo giocatore in stagione in grado di aprire una striscia di dieci vittorie consecutive: gli altri due sono Jannik Sinner e Sebastian Baez. Il tennista greco ha raggiunto la quarta finale a Barcellona; una finale in cui proverà a interrompere un'altra striscia, in questo caso molto negativa.

L'ellenico non ha mai conquistato un evento ATP 500( 0-10) . Per invertire la tendenza in questa categoria di tornei, Tsitsipas dovrà battere Casper Ruud. I due si sono affrontati la scorsa settimana nell'ultimo atto del Masters 1000 di Monte-Carlo e ha trionfato nettamente il greco in due set.

Stefanos Tsitsipas non vuole fermarsi: le parole prima della finale contro Casper Ruud

La semifinale con Dusan Lajovic si è rivelata più complicata del previsto, ma il serbo ha messo in campo tutta la sua solidità e ha creato più di un grattacapo al suo rivale.

Solo a partire dalla metà decisiva del secondo parziale, Tsitsipas ha trovato il modo di imporre con maggiore determinazione il suo ritmo alla sfida. "È davvero fantastico raggiungere nuovamente una finale. È molto positivo ritrovare quella costanza che mi permette di superare ogni circostanza durante le partite.

Voglio arrivare mentalmente fresco alla finale, so che sarà una grande battaglia e cercherò di imporre il mio stile contro Ruud. Sono sicuro che cercherà di proporre qualcosa di diverso rispetto all'utlima partita.

Queste partite ravvicinate sono insidiose. Dovrò innanzitutto recuperare le energie" , ha raccontato Tsitsipas ai microfoni dell'ATP. "Vittoria contro Lajovic? Il primo game del secondo set mi ha mostrato la direzione.

Ho capito che continuando a rispondere in quel modo e mettendo ulteriore pressione al mio avversario, avrei potuto cambiare la partita. Avevo ragione, perché le cose sono cambiate" . La finale tra Tsitsipas e Ruud si disputerà sulla Pista Rafa Nadal del Barcelona Open Banc Sabadell alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Tennis.