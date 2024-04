Ruud vuole sbloccarsi contro Tsitsipas a Barcellona: "Cercherò di non pensarci"

Sarà ancora Casper Ruud contro Stefanos Tsitsipas in finale, proprio come domenica scorsa. A distanza di una settimana esatta dalla sfida nell’ultimo atto del Masters 1000 di Monte-Carlo, ci sarà il remake a Barcellona.

Il norvegese è stato il primo dei due a staccare il pass per la finale, battendo l’argentino Tomas Martin Etcheverry. Lo ha seguito poi il greco che ha vinto il duello contro il serbo Dusan Lajovic. Riuscirà Ruud a sbloccarsi dalla maledizione che lo ha visto perdente per tre volte in finale nel 2024? Inoltre il due volte finalista al Roland Garros detiene un record non proprio piacevole: non ha ancora mai vinto in un evento superiore alla categoria degli Atp 250.

Quella di oggi potrebbe essere un’altra occasione per sfatare questo tabù. La stagione dello scandinavo al di là del risultato che otterrà domani resta assolutamente positiva. Il 25enne è infatti il tennista ad ver ottenuto più vittorie quest'anno, superando anche Jannik Sinner, che però ha disputato meno partite di lui.

"Non penserò alla posta in palio"

“Cosa devo fare ancora per vincere un titolo? È una bella domanda. Le tre finali che ho perso quest'anno mi hanno dato più voglia. Stasera probabilmente lo sognerò.

La settimana scorsa (nella finale di Monte Carlo) mi sono messo un po' troppo sotto pressione”, ha raccontato nel post match. “Gioco meglio quando sono calmo e non penso troppo a quello che succede in campo. È quello che ho fatto oggi (sabato).

Se pensi troppo e ti dici "sto giocando per la finale, sto giocando per questo, sto giocando per quello...", è facile cadere in questo tipo di stato d'animo”, ha spiegato. Il tennista di Oslo già conosce la ricetta per portare a casa il titolo domani: “Non dico che cercherò di giocare senza pensieri, ma cercherò di non pensare troppo alla posta in gioco di domani.

Cercherò di fare un'altra buona prestazione qui a Barcellona prima di concludere la settimana e andare a Madrid", ha concluso.