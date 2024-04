"Volevo dirvi che è arrivato il momento di dire basta e salutarvi. È stata una carriera lunga, bellissima, ricca di bei momenti e di aneddoti, potrei raccontarne mille. Sento che è arrivato il momento di ritirarmi e di aprire un nuova capitolo della mia vita, una nuova era.

Dire 'andare in pensione' è strano: ho ancora 30 anni, mi sento troppo giovane per usare una parola del genere (ride, ndr) " . Garbine Muguruza ha ufficializzato il suo ritiro e salutato il mondo del tennis in una speciale conferenza stampa organizzata in occasione dei Laureus World Sport Awards di Madrid.

La spagnola lascia quindi il tennis all'età di 30 anni dopo aver conquistato due Slam - Roland Garros 2016 e Wimbledon 2017 - vinto le WTA Finals nel 2021, essere stata numero uno del mondo e collezionato in tutto dieci titoli.

Garbine Muguruza si ritira ufficialmente: "È arrivato il momento di dire basta"

"Sono passati 25 anni da quando ho iniziato a giocare a tennis. Se mi avessero detto che avrei ottenuto così tanto... avrei firmato subito.

Ho vinto tante partite, sono stata numero uno del mondo e ho conquistato Slam... è qualcosa di incredibile. La cosa di cui sono più orgogliosa è aver raggiunto gli obiettivo, aver resistito ai momenti di difficoltà e di dubbio è ciò che mi dà più orgoglio.

Questi mesi sono stati fondamentali per prendere la decisione finale. Ho smesso di giocare, sono tornata a casa e mi sono riposata. Volevo vedere come mi sentivo e mi sono sempre sentita meglio giorno dopo giorno" , ha spiegato Muguruza.

"Ho capito che desideravo di più e volevo guardare al prossimo capitolo della mia vita e non tanto al tennis. Ho realizzato i sogni che avevo da bambina. Cosa farò adesso? Mille cose. Il tennis professionistico ti priva di tante cose.

Voglio recuperare il tempo 'perso' , fare cose comuni come stare con la mia famiglia e gli amici. Voglio creare una mia famiglia, sposarmi, avere un cane. Voglio comunque continuare a essere coinvolta nel mondo del tennis" .