Stefanos Tsitsipas rivela: "Negli ultimi mesi non è stato così bello"

Barcellona è un grande torneo, ce ne sono tanti altri in arrivo importanti ma ora cercherò di concentrarmi qui”.

Negli ultimi mesi non è stato così bello, quindi sto arrivando a un punto in cui sento di poter ottenere più cose. Sento che il mio tennis è più efficace su questi campi rispetto al cemento.

Tutte queste cose sono importanti per mantenere la mente positiva . Ho affrontato situazioni come questa più volte nella mia carriera. Riuscire a uscire da quella situazione e poi vincere la partita è pura felicità ".

