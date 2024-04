Emma Raducanu manda un preciso messaggio a Iga Swiatek: le sue parole

"Mi aspetto una partita molto difficile. È una sfida in cui non ho nulla da perdere". Con queste parole Emma Raducanu ha presentato la sua prossima battaglia al Wta 500 di Stoccarda, che ha saputo guadagnarsi dopo due ottime vittorie contro Angelique Kerber e Linda Noskova.

La giocatrice britannica sembra infatti aver ritrovato fiducia e una buona condizione fisica, che l'hanno portata fino ai quarti di finale sulla terra rossa tedesca e la settimana scorsa a vincere le due gare disputate con la sua nazionale nel turno di qualificazione alla Billie Jean King Cup.

"Ci siamo già affrontate qui. Ricordo che abbiamo avuto una partita piuttosto dura, è terminata alla fine con un doppio 6-4 per lei. Ovviamente è sempre difficile giocare contro Iga, perché gioca con molto peso ed è veloce.

Ha tante opzioni a sua disposizione. Spero che vengano a trovarci molte persone" ha dichiarato in vista del match che vale un posto nelle semifinali.

Le sensazioni di Emma Raducanu

L'ex vincitrice degli Us Open ha anche svelato le sue attuali sensazioni: "Non è un segreto che in questo momento sono stanca, ho giocato molto a tennis nell'ultima settimana ma preferisco essere in questa posizione in cui ho diversi incontri davanti a me.

Onestamente, tutto ciò che accadrà adesso è una vittoria per me. Se dovessi vincere, sarebbe fantastico, altrimenti mi riposerò. In questo momento la chiave è il recupero per i prossimi impegni" ha ribadito in conferenza stampa.

La migliore Raducanu sta tornando? Ecco la reazione dell'inglese: "Questi ultimi due tornei mi hanno aiutato a sentirmi molto meglio, direi che ho un po’ più fiducia nel servizio, che è sempre un’arma, anche se posso ancora migliorare il mio gioco".