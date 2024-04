Bertolucci sul ritorno di Rafael Nadal: "Rivederlo in campo è la notizia del mese"

L’uscita dal campo di Rafael Nadal accompagnato dagli applausi dell’intero stadio intitolato a suo nome a Barcellona ha commosso proprio tutti, compreso il fuoriclasse spagnolo. Quanto potrà fare nei prossimi appuntamenti a Madrid, Roma, ma soprattutto Parigi, nessuno lo sa, ma lui spera in quella che dovrebbe essere realisticamente la sua stagione, di raggiungere un risultato che rispetti la sua incredibile carriera.

Vederlo giocare sulla terra battuta, che l’ha reso grande, è una gioia per tutti i tifosi, ma anche per gli addetti ai lavori, che lo ammirano incondizionatamente. Uno di questi è Paolo Bertolucci, ex tennista azzurro, ora telecronista per conto di Sky.

Sulle colonne de La Gazzetta Dello Sport, ha parlato del 22 volte campione slam e di quanto sia bello vederlo ancora poter impugnare una racchetta: “Ci eravamo preoccupati quando Rafa era praticamente scappato da Indian Wells e si era cancellato dai tornei di Miami e di Montecarlo, quest’ultimo la seconda casa dopo Parigi.

Per fortuna lo abbiamo ritrovato sulla terra rossa di Barcellona: il solo fatto di vederlo sulla sua superficie preferita infonde grande gioia agli appassionati elevando lo spessore e l’attesa di qualunque torneo. Perché Rafa gioca ancora con grande passione, ama fortissimamente il suo sport, adora competere, adora lottare e soffrire.

Il ritorno di Rafa Nadal in campo, a prescindere dai risultati immediati, compresa la sconfitta contro De Minaur, per il tennis mondiale è la notizia del mese“, ha aggiunto. Vederlo in campo con la sua perseveranza, coraggio rappresenta un impegno per i giovani che si affacciano a questo sport: “E' un’opportunità per tanti che non sono riusciti ad applaudirlo quando dominava, ma adesso possono apprezzare, nonostante l’età avanzata e i tanti malanni e acciacchi accumulati, il valore del giocatore che ha attraversato quasi un ventennio di successi.

Ha avuto il merito, lui come Federer, di entrare nel cuore di tutti i tifosi senza bisogno di un passaporto. Si può tifare per il giocatore del proprio Paese, ma è impossibile tifare contro Nadal”, ha affermato.

"Da Rafa possiamo aspettarci di tutto"

Infine Bertolucci si esprime sul possibile epiologo del campione a Parigi: “Lo attendono Madrid e Roma. Difficile pronosticare se quei tornei lo metteranno nella migliore condizione per competere ad alto livello a Parigi.

Ma da Rafa possiamo aspettarci di tutto. La sua bella favola sportiva e umana avrebbe il giusto epilogo con l’ennesimo trionfo nella capitale francese e poi con il ritiro, questo è il mio pensiero, oltre che l’augurio, per lui.

Vincere e lasciare come hanno saputo fare pochi assi dello sport. Ma dubito che possa riuscirgli. Sarei felicissimo se ancora una volta riuscisse a smentire gli scettici compiendo l’ennesima impresa”, ha concluso.