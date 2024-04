Ruud attende Matteo Arnaldi nei quarti a Barcellona: "Dovrò inventarmi qualcosa"

Grazie alla vittoria di ieri Casper Ruud ha superato Jannik Sinner in un particolare dato, ovvero nel maggior numero di vittorie in questa stagione. Un momento importante quello che sta vivendo il tennista norvegese, che si trova nel suo periodo preferito della stagione, quello sulla terra battuta.

Dopo aver raggiunto la finale a Monte-Carlo, poi persa nettamente da Stefanos Tsitsipas, il 25enne vuole raggiungere un grande trofeo che ancora gli manca in carriera, avendo collezionato ‘solo’ titoli 250, per ora.

Oggi Casper affronterà l’azzurro Matteo Arnaldi ai quarti a Barcellona. Un match dove partirà sicuramente da favorito in virtù della sua migliore classifica e maggiore esperienza. Ecco le sensazioni di Ruud sul buon momento di forma che sta vivendo: “Non credo di essere un giocatore migliore rispetto a Monte Carlo, sono passati solo pochi giorni, ma posso dire che sto giocando meglio rispetto all'anno scorso.

Domani (oggi, ndr) giocherò i quarti di finale qui a Barcellona, il mio miglior risultato finora, e spero di andare oltre. Partita per partita, ma spero di continuare a competere qui nel fine settimana”. In merito alla prossima sfida contro Arnaldi: “In questo momento, tutti i giocatori che raggiungono i quarti di finale hanno la possibilità di vincere.

Ci sono un paio di giocatori che stanno facendo molto bene quest'anno: Alex De Miñaur, che ha battuto Rafa ieri, e anche Stefanos è lì, ha vinto la scorsa settimana (a Monte Carlo).

"Dovrò inventarmi qualcosa contro di lui"

Anche a me piace pensare di avere delle possibilità, ma voglio affrontare una partita alla volta. L'ultima volta che abbiamo giocato ho perso contro Arnaldi (il suo prossimo avversario), quindi domani dovrò inventarmi qualcosa di intelligente per poterlo battere”, ha spiegato.

Il suo grande sogno è però il Roland Garros: “Mi piacerebbe che arrivasse quel grande momento per me, ma non posso andare al Roland Garros pensando di vincerlo, non è così che funziona il tennis.

Si può sognare, si può essere convinti e provarci, ma non arriverò lì pensando che succederà. Ho giocato due finali negli ultimi due anni, un'esperienza fantastica che mi ha fatto desiderare ancora di più il titolo, ma non atterrerò a Parigi pensando di vincere il trofeo", ha concluso.