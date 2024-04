Coco Gauff lancia la sfida a Iga Swiatek: il messaggio è davvero chiaro

È una delle tenniste più importanti a livello mondiale e al termine del 2023 ha trovato la sua consacrazione con la vittoria degli Us Open. Anche in Australia ha dimostrato di essere competitiva, ha raggiunto le semifinali (suo miglior risultato in carriera) e si è fermata quasi a sorpresa.

Coco Gauff resta comunque molto ambiziosa, è una delle più giovani nel circuito e vuole ancora di più. Nel 2022 ha raggiunto il suo miglior risultato su terra battuta con la finale al Roland Garros ma ora vuole migliorarlo, si sente pronta e vuole sfidare la numero uno al mondo e grande favorita di Parigi Iga Swiatek.

Questa settimana l'americana è impegnata nel torneo Wta di Stoccarda, 500 interessante che vede quasi tutte le big in campo. Nel match di debutto Coco ha sofferto molto, è andata addirittura sotto 4-2 nel terzo e decisivo set contro la numero 134 delle classifiche mondiali ma è riuscita a cavarsela ed ha parlato così in conferenza stampa: "Non penso ancora a Parigi, il mio obiettivo ora è fare bene a Stoccarda e ritrovare le migliori sensazioni possibili.

Sono due anni che non vinco un titolo sulla terra battuta, una superficie che mi piace molto e dove credo di poter fare molto bene. Sono ottimista e mi piacerebbe vincere qui, a Madrid o anche a Roma. Credo davvero di essere una delle favorite in ogni torneo in cui partecipo ormai".

La Gauff ha poi proseguito spiegando: "Vincere gli Us Open è stato incredibile, era il mio sogno fin da quando ero bambina, ora il mio obiettivo è vincere a Parigi; la Francia è come una seconda casa per me, da quando avevo 10 anni vengo spesso qui ed anche due anni fa ho fatto bene raggiungendo la finale".

Sicuramente su terra insieme alla Swiatek Coco Gauff è tra le principali pretendenti al titolo Parigino. L'americana sogna così di vincere il secondo Slam della sua carriera.