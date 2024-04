Martina Trevisan batte Osaka: "È stato un onore affrontare una giocatrice come lei"

Il cammino di Martina Trevisan al torneo WTA 250 di Rouen non poteva iniziare in modo migliore. La giocatrice italiana ha ottenuto una delle vittorie più prestigiose della sua carriera superando con il punteggio di 6-4, 6-2 Naomi Osaka.

L'italiana è partita alla grande, ma ha subito l'immediato contro break nel secondo game. Trevisan ha avuto il merito di non arrendersi mai e ha fronteggiato con grande coraggio i momenti negativi vissuti al servizio.

La nativa di Firenze ha cancellato cinque palle break: due sul 2-3 e tre sul 3-4. La sua caparbietà ha destabilizzato Osaka che ha perso la batttua e il parziale nel nono gioco. Nel secondo set, invece, Trevisan ha fatto il brutto e il cattivo tempo dominando la sua avversaria.

Martina Trevisan batte Naomi Osaka: "È stato un onore affrontare una giocatrice come lei"

"Sono molto contenta di questa vittoria. È stato un onore affrontare una giocatrice come lei che è una gran persona dentro e fuori dal campo.

Sono scesa in campo per cercare di vincere la partita, ho giocato in maniera molto consistente e sono soddisfatta del tennis che ho espresso" , ha detto Trevisan nell'intervista post-partita e nelle parole raccolte da SuperTennis.

"È bello vedere così tanto pubblico anche se durante la partita non me n’ero accorta: ero piuttosto concentrata a vedere cosa facesse dall’altra parte la mia avversaria. Spero che nel prossimo match ce ne sia ancora di più” .

Il match point che ha permesso a Trevisan di battere Osaka a Rouen