Il derby tricolore tra Jasmine Paolini e Sara Errani al torneo WTA 500 di Stoccarda è terminato con un netto 6-1, 6-0 a favore dell'attuale numero 14 del mondo. Per entrambe le tenniste azzurre non si è trattato di un match come gli altri, perché condividono uno splendido rapporto d'amicizia dentro e fuori dal campo.

È ormai da diversi mesi che Paolini ed Errani, tra l'altro, giocano il doppio insieme ottenendo ottimi risultati come tesimoniano il successo a Linz e la semifinale raggiunta a Miami. La campionessa del 1000 di Dubai ha rivelato senza giri di parole che l'obiettivo è staccare il pass per il torneo di doppio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Jasmine Paolini: "Imparo molto giocando in doppio con Sara Errani"

"Ho commesso davvero pochi errori in tutta la partita, sono contenta per come ho giocato questo primo match perché qui si sta davvero molto bene.

Non è stata una partita semplice da affrontare perché io la conosco bene e lei mi conosce bene. È bellissimo giocare il doppio con lei, è una grande opportunità perché posso imparare molto giocando con lei" , ha detto Paolini nell'intervista post-partita e nelle parole riportate da SuperTennis.

"Cosa è cambiato nel mio tennis negli ultimi mesi? Beh il servizio è migliorato sicuramente, ma la cosa più importante è credo molto di più in me stessa. Mi piace giocare in velocità ed anche guidare veloce" .

L'emozionante abbraccio tra Jasmine Paolini e Sara Errani al termine del match