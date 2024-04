Stefanos Tsitsipas prende le difese di Paula Badosa: "La gente non lo capisce"

E’ stato il grande protagonista del recente Masters 1000 di Monte-Carlo. Stefanos Tsitsipas ha fatto suo il terzo titolo personale nel Principato di Monaco, tornando così in top 10 mondiale. Il greco che ha vissuto un momento difficile a cavallo tra fine 2023 e inizio 2024, sta tornando pian piano ai suoi livelli.

Negli scorsi mesi ha fatto molto discutere la sua relazione con Paula Badosa, che secondo qualcuno gli avrebbe fatto perdere il focus dal tennis. Il nativo di Atene invece difende la sua compagna da queste illazioni e racconta quanto sia stato difficile per lui starle vicino dopo il grave infortunio rimediato lo scorso febbraio: "Paula ha avuto un grave infortunio alla schiena.

La gente non capisce i momenti difficili che ha attraversato”, ha spiegato ai microfoni di Tennis Channel.

"Paula ha avuto un infortunio più grave del mio"

Il campione elvetico ha spiegato che le condizioni della fidanzata, nonché collega, sono in miglioramento ma non ancora del tutto risolte: “Ora sta molto meglio.

Sono sempre stato lì per lei, osservando i progressi e i miglioramenti che ha avuto. Lei ha avuto un infortunio molto più grave del mio. E attraversare queste difficoltà e vederla soffrire così tanto mi ha fatto fatto male, trovandomi in una situazione simile mesi dopo.

Ora sento che la sua forma fisica è tornata. Sento che sta migliorando di nuovo il suo gioco. Non ho motivo di credere che non sarà solo allo stesso livello di prima, ma anche migliore. La fame c'è. Ha giocato poco e non ho mai visto Paula più affamata e più determinata a scendere in campo e a fare grandi cose", ha concluso.