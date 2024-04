Iga Swiatek sulla sua carriera: "Potrei già scrivere un libro di 600 pagine"

Si apre la stagione sulla terra per le tenniste del circuito Wta ed il primo appuntamento vede subito in campo le migliori al mondo. È iniziato il Wta 250 di Stoccarda e ai blocchi di partenza ci saranno tutte e quattro le prime tenniste della classifica mondiale.

Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Elena Rybakina proveranno a dare la caccia a Iga Swiatek, campionessa in carica per due anni consecutivi al torneo tedesco. La polacca, reduce da due successi in Billie Jean King Cup, non ha ancora disputato alcuna partita sulla terra quest’anno, ma vuole arrivare pronta al Roland Garros, slam che conquistato per ben tre volte in carriera.

In conferenza stampa la numero uno al mondo ha parlato delle sue aspettative per la stagione sul rosso e del suo record di 99 settimane da numero uno a soli 22 anni.

Le parole di Iga Swiatek

La carriera della tennista polacca, nonostante sia ancora agli albori, conta già numeri straordinari.

“Se dovessi scrivere un libro sarebbe lungo circa 600 pagine. Scriverei di quanto sono orgogliosa dei miei progressi e di tutto ciò che riguarda il modo in cui ho gestito le diverse sfide durante la mia carriera.

È successo tutto così in fretta. A volte ho avuto bisogno di recuperare la mia vita, di avere un equilibrio e di adempiere a tutti gli obblighi. Credo di aver fatto un buon lavoro in questo senso” ha dichiarato Swiatek.

Sulla preparazione alla stagione sulla terra battuta. "Onestamente, il mio primo allenamento sulla terra battuta è stato oggi, quindi non avrò molto tempo per giocare sulla terra battuta. Non credo sia importante perché la superficie qui è abbastanza veloce, più del normale.

È una via di mezzo tra il cemento e la terra battuta. Bisogna adattare i movimenti perché è scivolosa. In generale, ricordo come mi sentivo l'anno scorso. Oggi ho avuto la sensazione di poter fare la transizione rapidamente.

Non mi aspetto di sentirmi a mio agio sin dal debutto, perché a volte servono partite per acquisire fiducia su qualsiasi superficie” ha spiegato la polacca. Per Swiatek si tratta della 99° settimana al primo posto del ranking Wta.

"È una delle statistiche più belle. In generale, essere nella Top 10 per tutto questo tempo e per tutte queste settimane al primo posto è qualcosa che non potevo immaginare un paio di anni fa. A volte durante la stagione, quando finisco un tour, la mia squadra mi dice che abbiamo perso solo cinque partite e io sono sorpresa, non mi sembra così.

Sono sempre contenta della costanza”. La numero uno polacca ha concluso parlando delle aspettative: "Per quanto riguarda le aspettative esterne, tendo a isolarmi durante i tornei e non guardare troppo , ma io ho le mie aspettative.

Sento di non averle gestite bene in generale. Quelle esterne non hanno molta importanza perché ho lavorato per gestirle, ma comunque a volte ti fanno male. Soprattutto quando sai di aver fatto del tuo meglio e la gente continua a criticarti.

Non sanno tutta la verità, quello che succede anche fuori dalla pista. A volte non è facile. Capisco come funziona il mondo e non mi aspetto che cambi, ma sarebbe bello se la gente si ricordasse che siamo ancora persone, che non si può vincere ogni torneo.