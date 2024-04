Nel 2023, la stagione sulla terra battuta di Aryna Sabalenka ha trovato il suo epilogo con un'amara sconfitta ai danni di Karolina Muchova. A un passo dalla finale del Roland Garros, la giocatrice bielorussa - avanti 5-2 nel set decisivo - ha staccato la spina, sprecato un match point e perso cinque game consecutivi.

Quella partita ha insegnato più di una lezione a Sabalenka, intenzionata a non ripetere gli errori del passato e spingersi oltre i propri limiti. Dopo la triste e deludente trasferta americana, la 25enne di Minsk disputerà il primo torneo del 2024 sul rosso a Stoccarda.

Il Porsche Tennis Grand Prix potrà contare sulla presenza - oltre che di Sabalenka - su tenniste del calibro di Iga Swiatek, Elena Rybakina, Coco Gauff, Qinwen Zheng, Marketa Vondrousova e Ons Jabeur.

Aryna Sabalenka non dimentica la sconfitta contro Muchova a Parigi: "Fa ancora male"

"Sono super felice di essere di nuovo qui.

Ovviamente i campi sono più veloci qui - lo stesso vale per il WTA 1000 di Madrdi per l'altitudine - rispetto a Roma e Parigi. A Roma le condizioni di gioco sono molto lente, così come a Parigi. Questa è la differenza principale.

Mi piace giocare sulla terra battuta. La preparazione in vista della stagione sul rosso inizia subito dopo il Miami Open. Mi sono presa un paio di giorni liberi e ho iniziato ad allenarmi sulla terra battuta. Penso che Stoccarda sia un ottimo posto per iniziare la stagione su questa superficie" , ha detto Sabalenka in conferenza stampa.

"Devi entrare nel giusto stato d'animo, scivolare ed essere pronta a giocare scambi lunghi. Mi piace disputare molti tornei prima di uno Slam. È importante per una giocatrice essere consapevole di poter giocare bene su tutte le superfici" .

Proprio ripensando al match perso contro Muchova, Sabalenka ha infine aggiunto: "L'anno scorso ho sfiorato la finale al Roland Garros e quella sconfitta in semifinale fa ancora male. Ma dico sempre: 'Non è una sconfitta ma una lezione' .

Credo che quella esperienza sia importante e spero di fare meglio quest'anno. Se dovessi ritrovarmi nella stessa situazione, non esiste nessuna possibilità che io faccia lo stesso( ride, ndr) " .