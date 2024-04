Quello di Stefanos Tsitsipas al Masters 1000 di Monte-Carlo è un successo dal sapore speciale per diversi motivi. Era innanzitutto dal 6 agosto 2023 a Los Cabos che il greco non conquistava un torneo. Un digiuno arrivato anche a causa di prestazioni al di sotto delle aspettative e alcuni problemi fisici non facili da risolvere.

Tsitsipas è inoltre entrare a far parte del ristretto club di tennisti in grado di vincere almeno tre volte nel Principato. Solo Rafael Nadal - che ha addirittura trionfato 11 volte a Monte-Carlo - Bjorn Borg, Thomas Muster e Ilie Nastase hanno compiuto tale impresa.

Stefanos Tsitsipas trionfa a Monte-Carlo e ripensa alla vittoria contro Jannik Sinner

Tsitsipas ha espresso un alto livello di gioco con continuità - cosa che non capitava da tempo - e in semifinale e in finale ha sconfitto rispettivamente Jannik Sinner e Casper Ruud.

La vittoria contro l'italiano è stata molto importante per il greco che ha parlato proprio di quel match in conferenza stampa per descrivere il suo cammino a Monte-Carlo. "Avevo davvero bisogno di una settimana come questa, soprattutto per i difficili mesi vissuti dalla metà della scorsa stagione.

Tornare qui e vincere il titolo non era qualcosa a cui puntavo davvero. Non avrei mai immaginato di conquistare tre volte questo torneo. Ho sempre pensato che Monte-Carlo sia un posto speciale per me" , ha detto Tsitsipas. "Se dovessi confrontare le tre vittorie, direi che questa è la migliore dal punto di vista del livello espresso.

In semifinale ho affrontato un tennista di livello mondiale( si riferisce a Sinner, ndr) che ormai rifiutava la sconfitta contro chiunque e aveva aperto una incredibile serie di vittorie. Superare quell'ostacolo testimonia il fatto che il mio tennis stia progredendo e ribadisce che sono in grado di battere questi grandi giocatori.

Sinner è bravo su tutte le superfici e gioca bene ovunque. Il suo livello è diverso rispetto alle ultime volte in cui l'ho affrontato sulla terra battuta. È decisamente un giocatore migliore ora. L'altro giorno mi ha spinto al limite e ho dovuto raggiungere un livello di fisicità che non trovavo da tempo. Credo che Jannik sarà uno dei favoriti durante tutta la stagione sul rosso" .