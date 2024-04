Le dichiarazioni di un deluso Casper Ruud dopo la sconfitta contro Stefanos Tsitsipas

La maledizione dei momenti importanti. Al Master 1000 di Montecarlo è arrivata un’altra sconfitta in finale per Casper Ruud, che dopo il successo in semifinale contro Djokovic, non è riuscito a ripetere la buona prestazione, arrendendosi 1-6 4-6 all’ormai Re di Montecarlo Stefanos Tsitsipas, al suo terzo titolo in quattro anni sul rosso del Principato.

Il dato relativo alle finali perse nei tornei principali inizia a diventare sconfortante per il tennista norvegese. Dei cinque atti finali in tornei dello Slam e Master 1000, Ruud ha collezionato altrettante sconfitte, vincendo un solo set.

In conferenza stampa il nuovo numero 6 del mondo ha commentato la partita contro il greco, riflettendo sul suo rapporto conflittuale con le partite più importanti della sua carriera.

Le parole di Casper Ruud

Il 25enne norvegese ha parlato cosi del suo match contro Tsitsipas: “Purtroppo non ho iniziato bene.

Ho avuto alcune possibilità di rimontare ma non ci sono riuscito. Ho giocato sempre sulla difensiva, in contropiede, da dietro. Non sono riuscito ad entrare in partita. Stef ha giocato bene. Ha giocato in modo aggressivo, fantastico con il dritto e credo che oggi abbia giocato molto bene anche con il rovescio.

Penso che ci siano state alcune piccole occasioni nel secondo, in cui ho avuto di nuovo delle possibilità di break, ma quando non li converti, è difficile vincere le partite”. Sulla difficoltà di gestire le emozioni dopo il successo contro Djokovic in semifinale.

“Ovviamente ieri è stato un match difficile con Novak. Oggi, onestamente, è stata la prima partita che ho giocato di giorno in queste condizioni di caldo. È stato un po' diverso, perché quando il sole tramonta, si gioca di sera, non è così veloce come oggi.

Quindi è stato un po' difficile adattarsi alle condizioni e alla velocità del campo. Ma dal punto di vista emotivo ero pronto. Oggi mi sono svegliato e ho pensato: "Oggi è il giorno in cui cercherò di vincere un titolo importante".

Solo che non sono stato in grado di fare il mio dovere quando sono sceso in campo” ha spiegato il norvegese. Ruud è stato, nel settembre 2022, ad una sola vittoria dal primo posto nel ranking. Riuscirà a tornare a quei livelli? “Non possiamo tornare indietro nel tempo, ma un anno e mezzo fa sono stato forse abbastanza vicino a vincere o a giocare almeno la finale agli US Open ed ero abbastanza vicino a diventare numero 1 del mondo.

Quell'anno per me è stato fantastico. Il 2023 è stato un po' una delusione rispetto al 2022, ma ero preparato a pensare che sarebbe stato un anno davvero difficile, perché avevo molti punti da difendere, e si spera sempre di fare meglio, ma non è sempre facile.

Quest'anno sento di essere tornato in carreggiata, gioco un po' più sciolto, non ho più troppe cose da perdere” ha dichiarato lo scandinavo, che poi ha concluso: “A volte, se ci penso, ho ottenuto più cose di quelle che pensavo fossero possibili nella mia carriera, ma così facendo vuoi anche inseguire e spingere per ottenere ancora di più.

Ovviamente un Grande Slam o un ATP 1000 è il mio prossimo sogno, un grande obiettivo. Oggi sono riuscito a giocare una finale di un 1000. Non sono riuscito a vincere, quindi continuerò a inseguire e a cercare di migliorare sempre il mio gioco”.