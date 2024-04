Casper Ruud: "Ricorderò la vittoria contro Novak Djokovic per tutta la vita"

Prima vittoria contro Novak Djokovic dopo cinque partite e undici set persi; prima finale in un Masters 1000 sulla terra battuta; primo successo contro il numero uno del mondo. Casper Ruud ha vissuto una delle giornate più belle della sua carriera e proverà a chiudere la settimana con il titolo del torneo di Monte-Carlo.

Il nativo di Oslo dovrà battere Stefanos Tsitsipas - giustiziere di Jannik Sinner - per compiere l'ultimo e decisivo passo verso la gloria. Nessun tennista norvegese era mai riuscito a fermare un numero uno del mondo da quando è stato introdotto il ranking ATP.

Casper Ruud: "Ricorderò per il resto della mia vita la vittoria contro Novak Djokovic"

"È fantastico. Ai miei occhi è uno dei giocatori più forte di tutti i tempi e sognavo di batterlo. Oggi sono riuscito a batterlo.

Una vittoria che ricorderò per il resto della mia vita e che potrò raccontare ai miei figli e ai miei nipoti in futuro. Potrò dire loro: 'Sai, ho sconfitto Djokovic una volta" , ha dichiarato un emozionato Ruud in conferenza stampa."Provo una sensazione fantastica.

Ovviamente spero di poterlo affrontare molte volte ancora prima che si ritiri. È ancora in forma fisicamente e gioca a tennis in modo fantastico. È sempre divertente giocare contro di lui, perché rappresenta una delle sfide più difficili nel nostro sport.

Sono molto orgoglioso e felice di averlo battuto oggi. Novak è Novak. È un essere umano, anche se a volte non sembra. Ero motivato, nel match perso contro Luca Nardi a Indian Wells ha dimostrato che anche lui in alcune occasioni è vulnerabile.

Non capita molte volte in un anno, ma ogni tanto possiamo batterlo" . Sulla finale contro Tsitsipas, Ruud ha spiegato: "Stefanos è un giocatore fantastico su tutte le superfici, ma sulla terra battuta ha ottenuto i migliori successi in carriera.

Ha vinto questo torneo due volte, quindi ovviamente si sente a suo agio qui. MI aspetto di trovare la sua migliore versione in finale" .