Tsitsipas netto: "Senza quell'errore il match con Sinner sarebbe andato diversamente"

Bella vittoria per il greco Stefanos Tsitsipas che ottiene la terza finale in carriera a Monte-Carlo e domani proverà a ottenere il suo tris in questo Masters 1000 a lui molto caro. Il greco vince per 2 a 1 dopo una vera battaglia contro Jannik Sinner, una sfida che ha fatto comunque molto discutere e che ha lasciato strascichi polemici per un grave errore arbitrale nel terzo e decisivo set.

In conferenza stampa il greco ha parlato di questo e di tanti altri temi e ha riferito: "È stato uno dei migliori primi set che abbia mai giocato sulla terra battuta. Tanta continuità e grande qualità dei colpi, un gioco pulito dall'inizio alla fine ed è stata davvero una bella sensazione.

Era importante avere questa continuità e iniziare in questo modo, sapevo che serviva per poi eventualmente giocare un grande terzo set. Volevo dimostrare al mio avversario che potevo giocare a questo livello per tutto il match.

Le difficoltà nel terzo set? Non so cosa sia accaduto, ma capita avere brutti rimbalzi sulla terra battuta. Ero un po' stanco in occasione del break nel terzo set ma ho deciso di continuare a giocare, ho accettato il break subito e ho continuato sulla mia strada.

Giocare con questo caldo è difficile e alla lunga ti logora. Sono cresciuto fin da bambino in condizioni simili quindi macinare corsa e ore e ore a giocare mi riporta a quando giocavo in infanzia in Grecia". Non poteva mancare il commento riguardo all'errore arbitrale e Tsitsipas ha chiarito il suo pensiero: "Credo che abbia avuto un'influenza maggiore sul mio avversario rispetto a me, io ero in difficoltà e va ammesso che un doppio break mi avrebbe complicato e non poco le cose (sorride).

Tenere il servizio lì è stato fondamentale e penso che sarebbe andata in maniera completamente diversa con quella chiamata, credo sarebbe stata davvero dura per me. Arbitro? Non mi affido troppo a loro perché sbagliare è umano, preferisco affidare tutto a me stesso e di solito sono io a chiamare in queate situazioni, avere discussioni con gli arbitri è inutile, ecco perché non partecipo e capisco che questi errori possono capitare".