Furia Rune vs l'Atp dopo Jannik Sinner: "Non ho giocato nelle migliori condizioni"

Sono passate meno di 24 ore dall'acceso match tra Jannik Sinner e Holger Rune e ancora non terminano le polemiche. Almeno da parte di quest'ultimo con l'azzurro invece impegnato in campo e senza pensare a nient'altro. Già in campo Rune si era lamentato per situazioni al limite con scelte arbitrali discutibili e warning dopo sue lamentele reiterate.

Lo stesso Sinner - nonostante abbia affrontato con classe l'ennesimo caos creato dal danese - ha sottolineato che lo fa spesso e capito' anche la scorsa stagione, ma ha ribadito che può farlo. Ora Rune è tornato all'attacco ed ha attaccato duramente l'Atp dopo un post che celebrava un punto di Jannik Sinner.

Rune ha sottolineato l'atteggiamento diverso dell'Atp ed ha commentato: "Cosa significa tutto questo? La verità è che non mi avete permesso di giocare nelle migliori condizioni, facendomi disputare due partite il giorno precedente, finendo più tardi e non dandomi possibilità di recuperare.

Poi il giudice di sedia ha fatto gravi errori e mi ha dato un warning che ha disturbato la partita. Che la forza sia con voi", chiudendo con una bestemmia piuttosto fastidiosa. Insomma a Rune non è passata e continua a riflettere sul ko contro Sinner.

Le parole del tennista hanno generato ulteriori critiche da parte degli utenti sui social, nello specifico su Twitter. Rune ha dimostrato per tutta la gara di essere un ottimo avversario e sicuramente tutt'altro che in difficoltà fisica.

Va detto che il danese ha giocato quattro ore e mezza il giorno precedente a causa di due match, il primo contro Nagal finito in tre set e il secondo, la battaglia contro Grigor Dimitrov. Due match visto che il giorno prima la giornata era finita prima a causa della pioggia.