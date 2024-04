Casper Ruud presenta la sfida con Novak Djokovic a Montecarlo: "Davide contro Golia"

È arrivato quel momento dell'anno in cui Casper Ruud può rivendicare il suo ruolo da grande giocatore sulla terra battuta. Il norvegese ha raggiunto eccellenti risultati anche sulle altre superfici - come testimonia la finale agguantata agli US Open con in palio la vetta del ranking nel 2022 - ma è sul rosso che riesce a sfruttare le sue importanti qualità e gettare il cuore oltre l'ostacolo.

Grazie al successo registrato ai danni di Ugo Humbert a Monte-Carlo, Ruud ha migliorato il suo record di vittorie ottenute ai quarti di finale di un evento Masters 1000 sulla terra battuta portandosi sul 6-0. Una statistica da non sottovalutare e che anche un campione del calibro di Novak Djokovic dovrà tenere bene a mente in semifinale.

Casper Ruud presenta la sfida con Novak Djokovic a Monte-Carlo: "Davide contro Golia"

"È stata dura. Ho iniziato alla grande e dopo 50 minuti ero avanti 6-3, 2-0. Stavo giocando davvero bene e poi ho commesso dei passi falsi.

Penso di aver perso 10 punti di fila improvvisamente, quindi ho dovuto cercare di interrompere questa emorragia. Non ci sono riuscito nel secondo set, ma nel terzo sono stato un po' fortunato strappando subito la battuta al mio avversario e salvando diverse palle break" , ha raccontato Ruud ai microfoni dell'ATP nell'intervista post-partita.

"Ugo sta giocando con grande fiducia. Forse non pensi a lui come giocatore da terra battuta, ma gioca in maniera molto aggressiva, risponde bene, trova profondità con i suoi colpi. Nel secondo set ha giocato in modo fantastico.

Mi ha messo in difficoltà e sono molto felice di essere riuscito a vincere alla fine" . Ruud ha infine presentato il match con Djokovic. "Farò del mio meglio, sarà una sorta di Davide contro Golia. Sarò rilassato.

Sono felice che alcuni amici norvegesi verrano a vedere la partita e faranno il tifo per me. Cercherò di godermi la partita" .