Stefanos Tsitsipas sfida Jannik Sinner: le parole prima della semifinale

Sulla terra di Montecarlo è finalmente tornato il vecchio Stefanos Tsitsipas. L’aria del Principato fa bene al tennista greco, che dopo tantissime difficoltà e risultati deludenti, a Montecarlo sta mostrando la sua versione migliore degli ultimi mesi.

Il cammino dell’ellenico è stato netto e trionfale: il due volte campione del primo Master 1000 della stagione sul rosso non ha ancora concesso un set, e dopo la convincente vittoria su Alexander Zverev, si è imposto in maniera autorevole contro Karen Khachanov.

6-4 6-2 il punteggio con il quale Tsitsipas ha battuto il russo in un’ora e 23 minuti, conquistando la quindicesima semifinale in carriera in un Master 1000. In vista della sfida contro Jannik Sinner nel penultimo atto del torneo, il 25enne greco ha commentato la sua quarta vittoria consecutiva nella competizione, parlando delle sue sensazioni su questo campo.

Le parole di Stefanos Tsitsipas

Tsitsipas ha parlato del suo rapporto col torneo di Montecarlo. "Mentirei se dicessi che non è un bel ricordo calcare questo campo. È qualcosa a cui attribuisco alcune delle mie prestazioni qui nel corso del tempo.

Torno qui e in un certo senso rivivo i ricordi del passato. Mi dà buone sensazioni quando sono in grado di giocare davanti a un pubblico come questo e di cercare di raggiungere l'eccellenza con il mio gioco" ha spiegato l’ex numero tre.

Sulla sua vittoria contro Khachanov, il tennista ellenico ha dichiarato: "Le mie risposte sono state efficaci. Stavo generando molto ritmo e ad un certo punto ho guadagnato un buon slancio”. Tsitsipas ha poi aggiunto: "Mi è sembrato bravo e ben composto nel suo tennis.

Non ha commesso troppi errori non forzati e sembrava piuttosto tranquillo da dietro la linea di fondo. Ho cercato di fare la mia parte, cioè di pressare il più possibile e di non affrettare i tempi di gioco”.

L’attuale numero 12 del mondo ha concluso: "Ho cercato di prevedere e di leggere certe cose in campo e ha funzionato abbastanza bene. Ancora una volta mi sono preso il tempo necessario per capire cosa funziona e cosa no e oggi sono stato tenace nel cercare di ottenere qualcosa di buono".

Il tennista greco affronterà Sinner in semifinale. Gli scontri diretti sono a favore di Tsitsipas, che ha vinto 5 degli 8 precedenti tra i due.