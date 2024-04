È stata una grande partita. Penso di aver giocato un buon primo set, è stato molto lungo e duro fisicamente. Avevo già giocato un match prima e ho disputato cinque set in tutto oggi, il che è brutale" .

Holger Rune ha vissuto una giornata folle al Masters 1000 di Monte-Carlo e ha raggiunto i quarti di finale dell'evento monegasco al termine di un incredibile incontro con Grigor Dimitrov. Il danese è sceso innanzitutto in campo per chiudere la sfida con Sumit Nagal interrotta a causa della pioggia; una sfida che si è prolungata fino al terzo set.

Poche ore più tardi, Rune ha poi dato vita a una delle partitè più avvincenti della stagione e annullato due match point a Dimitrov.

Holger Rune mette pressione a Jannik Sinner alla vigilia dello scontro diretto

"Grigor sta disputando un'ottima stagione e batterlo mi restituisce belle sensazioni.

Sono felice della vittoria" , ha detto Rune ai microfoni dell'ATP prima di soffermarsi sul quarto di finale con Jannik Sinner. Il 20enne di Gentofte è avanti 2-1 contro l'italiano e lo ha sconfitto in semifinale lo scorso anno proprio a Monte-Carlo l'ultima volta.

"Sarà grandioso affrontare Sinner. È sicuramente il favorito in questo momento. Ho un record di 2-1 negli scontri diretti, ma vedremo cosa succederà. Penso che solo Carlos Alcaraz sia riuscito a batterlo quest'anno.

Sarà una grande sfida e cercherò di fare del mio meglio per recuperare dopo una lunga giornata come questa" . Ha fatto molto discutere la scelta adoperata dagli organizzatori del torneo che hanno collocato il match tra Sinner e Rune subito dopo quello tra Stefanos Tsitsipas e Karen Khachanov. Il danese avrà infatti poco tempo per riposarsi dopo aver giocato due partite lo stesso giorno.