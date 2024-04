Leclerc fa una promessa a Sinner: "Vengo a vederti in finale a Monte-Carlo"

Qualche giorno fa abbiamo visto Carlos Sainz sugli spalti per tifare Jannik Sinner nel match di esordio a Monte-Carlo contro Sebastian Korda. Al termine dell’incontro, poi vinto dall’azzurro, i due si sono incontrati ed hanno dato vita ad un simpatico siparietto, che ha divertito i tifosi.

Il pilota della Ferrari ha ufficialmente invitato l’azzurro a vedere un Gran Premio, che andrà in scena di domenica, stesso giorno nel quale si giocano solitamente le finali. Jannik, un po’ imbarazzato, ha risposto che sarebbe certamente venuto, ma solo se le cose non fossero andate bene nel torneo al quale prende parte.

Lo spagnolo simpaticamente gli ha allora augurato di non vederlo sugli spalti.

La promessa di Leclerc a Sinner

Sainz non è l’unico pilota della Scuderia di Maranello a stimare il numero uno italiano.

Anche Charles Leclerc si è unito ai complimenti per il neo campione di Miami. Impegnato a Milano per la nascita del suo brand di gelati, il monegasco è stato intercettato dai giornalisti, che non potevano non chiedergli di Sinner.

Il campione ha fatto una promessa al numero due del mondo: “Andrò domenica per la finale perché ho pochi dubbi che lui arriverà in finale. Spero anche di vederlo vincere, perché è un grande.

In questo momento sta facendo vibrare tutta l’Italia ed è bello vedere così tanta energia intorno a Jannik”, ha dichiarato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Poi ha aggiunto: “ Se lo merita, sta facendo tutto benissimo e spero che a Monaco alla fine andrà bene quanto è andato bene recentemente”, ha concluso.