Lorenzo Musetti non si abbatte dopo la sconfitta con Novak Djokovic: le parole

Per Lorenzo Musetti non è arrivata la seconda vittoria consecutiva contro Novak Djokovic agli ottavi di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo, ma il cammino vissuto nel Principato quest’anno potrebbe rappresentare una piccola svolta per un tennista che ha bisogno di ritrovare le giuste sensazioni per proseguire il suo percorso di crescita.

Nell’evento monegasco, l’italiano ha ottenuto due importanti successi ai danni di Taylor Fritz e Arthur Fils prima di arrendersi a una buona versione di Djokovic, capace di completare la rimonta nel set inaugurale e chiudere il secondo nonostante qualche incertezza.

Le parole di Lorenzo Musetti dopo il match perso contro Novak Djokovic

Il prossimo impegno stagionale porterà Musetti a Barcellona, dove si disputerà uno dei tornei ATP 500 più interessanti e competitivi del 2024 grazie a una fantastica entry list.

Le due grandi incognite riguardano gli idoli di casa Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. Il primo si è cancellato dal Rolex Monte-Carlo Masters per un problema al braccio destro e dovrà effettuare tutte le analisi del caso per capire l'entità dell'infortunio.

Il secondo, invece, ha già raggiunto Barcellona per testare le sue condizioni fisiche che non gli hanno permesso di competere né a Indian Wells né a Monte-Carlo. “Prima della partita ho detto che in ogni caso sarebbe stata una lezione.

Ovviamente avrei voluto vincere, ma porto via con me molte cose positive da questo torneo in generale" , ha detto Musetti ai microfoni di Sky Sport. "Soprattutto per il modo in cui ho reagito nei momenti di difficoltà e la capacità di restare attaccato a ogni singolo punto.

Questo è un obiettivo fondamentale che cercherò di portare avanti nei prossimi appuntamenti sulla terra battuta” .