Simona Halep sul ritorno in campo:"L'amore della gente mi ha fatto dimenticare tutto"

Tornare in campo dopo una lunga assenza per uno sportivo è sempre una grande emozione. Chiedere a Simona Halep, la tennista rumena rimasta lontana dai campi per una squalifica per doping comminatale nel settembre 2022.

Dopo l’ultima sentenza, che ha ridotto la sua squalifica da 4 anni a 9 mesi, l’ex numero uno del mondo è potuta tornare a provare le emozioni del campo, affrontando Paula Badosa al primo turno del Master 1000 di Miami.

In una recente intervista all’Associated Press, la campionessa russa ha raccontato le sue sensazioni al ritorno in campo.

Le parole di Simona Halep

Sul suo ritorno in campo dopo un anno e mezzo, Halep ha dichiarato: "Ero molto nervosa.

Non ero sicuro di come sarebbe stata l'accoglienza, sia in campo che fuori. Non sapevo cosa aspettarmi dalla gente di Miami. Essere di nuovo nello spogliatoio e nell'area dei giocatori. Tutta questa routine che non avevo fatto per quasi due anni mi sembrava nuova".

Il sostegno dei compagni di squadra è stato fondamentale. "Quando sono arrivata, l'amore che ho ricevuto dalle persone che lavorano per il torneo, dalla sicurezza e da tutti coloro che mi circondano, oltre che dai giocatori, mi ha aiutata a dimenticare tutto.

Mi sono sentita come se non fossi mai stata via. È stata una grande sensazione, una grande energia, e nel profondo ero molto felice di essere di nuovo parte del tennis e di questo sport che amo così tanto. Per me è stata una grande esperienza, molto meglio di quanto mi aspettassi" ha spiegato la tennista rumena.

Gli ultimi mesi sono stati molto difficili per la due volte campionessa slam. "Tutto questo mi ha fatto sentire come se volessi tornare a dare il meglio di me e vedere quanto posso ancora essere brava. È stato un periodo difficile.

È stato difficile da controllare, ma ora è tutta un'altra storia. E provo sollievo, sento la libertà. Quindi sì, sono tornato al lavoro" ha commentato Halep. La rumena ha infine concluso: "Ho 32 anni, non sono più così giovane.

Quello che ho passato non è facile. Quindi non posso dimenticarlo. C'è un bagaglio che probabilmente rimarrà più a lungo, e non posso dimenticare, come in una notte, quello che è successo. Quindi devo gestirlo meglio.

Devo controllare le mie emozioni. Quindi ci sono molte cose che non sono facili. Ma la gioia, si spera, mi aiuterà”.