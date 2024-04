Gael Monfils: "Olimpiadi? Se non mi qualifico, non mi importa"

Tra i giocatori più longevi che competono ancora ad alti livelli non si può che ricordare Gael Monfils, uno dei tennisti più spettacolari e eccentrici del circuito. A 37 anni il transalpino occupa la 40esima posizione del ranking mondiale, e alla fine dello scorso anno è riuscito a conquistare il suo 12esimo titolo in carriera.

Eliminato da Daniil Medvedev dal Master 1000 di Montecarlo, Monfils ha parlato del suo avversario e dell’obiettivo olimpiadi.

Le parole di Gael Monfils

Sulle dichiarazioni di “odio” di Medvedev nei confronti della terra battuta, il tennista francese ha commentato: "Beh, vorrei non amare la terra battuta come lui.

Ha vinto a Roma, ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros. Dice che non gli piace la terra battuta, ma questo non significa che non sia bravo su quella superficie. Certo, non è la sua preferita, ma si tratta pur sempre di Daniil Medvedev e, a prescindere dalla superficie, è sempre molto difficile giocare contro di lui".

L’ex numero sei del mondo ha poi chiarito il suo obiettivo riguardo le prossime olimpiadi di Parigi. "Il mio obiettivo non è qualificarmi per le Olimpiadi, era un obiettivo a breve termine. Ho detto che volevo cambiare i miei obiettivi.

È come quando mi hanno chiesto: 'Vuoi vincere il Roland Garros? Certo che lo voglio, ma giocare un buon Roland Garros può significare vincere solo tre o quattro partite e quando si avanza si comincia a sperare.

Le Olimpiadi sono la stessa cosa. Quando ero 400° al mondo pensavo che le Olimpiadi sarebbero state fantastiche, ma difficili. Ci sono giocatori più giovani che giocano bene. Quindi, se non mi qualifico, non mi importa.

Significherà solo che sono molto vicino alla classifica che voglio raggiungere” ha spiegato il francese. Monfils ha spiegato che un obiettivo concreto sarebbe quello di giocare a Wimbledon. "Non vedo l'ora di giocare a Wimbledon, non ho molte possibilità di giocarci in futuro.

Le Olimpiadi sono un obiettivo, ma non l'unico. Il mio sogno è partecipare alle Olimpiadi. Ci ho giocato quattro volte e mi piacerebbe esserci di nuovo, ma voglio anche fare bene a Wimbledon quest'anno. Quindi, per raggiungere il mio obiettivo, devo includere Wimbledon” ha concluso il tennista transalpino.