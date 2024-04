Dagli elogi per Jannik Sinner a Djokovic: Zverev racconta il circuito Atp

Palinsesto molto ricco quello di oggi nel Masters 1000 di Monte-Carlo. Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti, Hurkacz vs Ruud, in campo anche Sinner contro Struff e sul secondo campo (questo fa capire livello delle sfide) ci sarà un incontro tra Alexander Zverev e Stefanos Tsitsipas, due dei più grandi talenti del circuito.

Il tennista tedesco ormai vede il suo status di Top 5 consolidato, è tornato alla grande dopo quel grave infortunio a Parigi 2022 contro Rafael Nadal e adesso lotta alla pari in ogni torneo. Semifinale agli Australian Open, semifinale a Miami e ora il tedesco vuole disputare una buona stagione anche su terra battuta.

Sascha ha rilasciato in queste ore un'interessante intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ecco nello specifico le sue parole: "Tornare al livello pre infortunio? Beh, ho 26 anni e sono numero 5 al mondo. Sto andando bene ma lavoro per quello, sono convinto di poter puntare ancora ai grandi titoli".

Non potevano mancare parole su Jannik Sinner e qui piovono gli elogi, Zverev ha chiarito: "In questo momento sta avendo un rendimento impressionante, è il numero uno e lo diventerà nel ranking, è questione ormai di settimane.

Però ci sono tanti giocatori che possono aspirare alle vittorie più importanti, anche io devo farmi trovare pronto per l'occasione". Zverev è amico e grande estimatore di Novak Djokovic, il serbo è in difficoltà ma per Sascha non ci sono dubbi su ciò che accadrà nei prossimi mesi: "Nole può avere un momento di appannamento ma stiamo parlando di uno dei più grandi campioni della storoa.

L'ho trovato molto motivato ed è pericoloso per tutti pensare che non possa più tornare ai suoi livelli abituali".