Daniil Medvedev commenta la sfuriata a Montecarlo: "A volte perdo il controllo"

Esordio di luci e ombre per Daniil Medvedev al Master 1000 di Montecarlo. Il russo, nonostante la vittoria per 6-2 6-4 contro Gael Monfils, ha perso la testa durante il secondo set per una chiamata del giudice di linea, infuriandosi e perdendo due game consecutivi, prima di riprendere la bussola e chiudere in due set.

Approdato agli ottavi, il numero 4 del mondo sarà impegnato nel derby russo contro Karen Kachanov. In conferenza stampa il 27enne di Mosca ha commentato l’episodio dello scontro verbale con l’arbitro Lahyani, parlando inoltre della prossima sfida contro l’amico e connazionale.

Le parole di Daniil Medvedev

Sulla reazione furiosa a seguito della chiamata, a suo parere errata, del giudice di sedia, Medvedev ha spiegato: “Ho cercato di trovare il rimbalzo. Non posso dire al 100% che fosse fuori, perché non l'ho ancora visto di persona.

Ma ho sentito dire da qualcuno, credo dall'ATP, che era fuori. Quando l'ho vista, l'ho vista fuori piuttosto nettamente, e non sono nemmeno rimasto lì a controllare cosa dicesse Mohamed. A quel punto gli ho detto: "Ok, cosa facciamo se è dentro?".

Perché so che è fuori. Che cosa facciamo se perdo questa partita? Ma poi mi sono detto: "Ok, calmati, Daniil. Andiamo al prossimo punto, andiamo ai prossimi giochi”. Mi sono calmato e ho vinto il match. Questa è la mia versione della storia (sorride)”.

Dopo un periodo in cui il tennista russo è apparso più calmo, la sfuriata di oggi ha riportato alla mente la vecchia versione di Medvedev. “So chi sono e da dove vengo in termini di atteggiamento, a volte divento perdo il controllo in campo, che si tratti per colpa di me stesso, della mia squadra, del pubblico, dell'arbitro.

Sto cercando di fare in modo di impazzire meno e che questo influisca meno sul mio gioco. Oggi sono riuscito a calmarmi e vincere la partita. A volte, se non riesci a controllare le emozioni del momento, rischi di perdere il controllo, ma sono riuscito a farlo molto meglio di altre volte nella mia carriera” ha spiegato l’ex numero uno.

Sul derby al prossimo turno con Kachanov. “Quando ero giovane non mi piaceva proprio giocare con lui. A un certo punto era davvero più bravo di me, quindi stavo impazzendo. Mi beccavo, come dire, violation e cose del genere, perché non mi controllavo abbastanza bene.

È un match importante. Sulla terra battuta sento che Karen può essere molto pericoloso. Io oggi ho giocato bene. Voglio continuare così. Se voglio andare lontano nei tornei più importanti, devo battere le migliori” ha commentato il russo.

Medvedev ha concluso parlando degli obiettivi per questa stagione sul rosso, superficie non proprio amata dal 27enne. “La scorsa stagione mi ha dimostrato che posso vincere qualsiasi torneo sulla terra battuta, perché quando vinci Roma e arrivi ai quarti al Roland Garros, giocando cinque set, credo di poter vincere qualsiasi torneo.

La terra battuta è diversa dai campi duri, perché sui campi duri so che, nel 90% dei casi, vincerò. Ma sulla terra battuta no. Devo lavorare duramente su ogni punto. Se sui campi duri sono in vantaggio 40-0 sul servizio, potrei perdere solo due game di servizio all'anno, cosa che non accade sulla terra battuta.

Ci sono più break, rimbalzi sbagliati. A volte non si riesce a rispondere nemmeno alla seconda di servizio. Ma al momento mi sento bene e voglio continuare a fare bene”.