Henin commenta la veemente reazione di Medvedev: "Non può comportarsi così"

Non è stata una mattinata tranquilla per Daniil Medvedev nel suo esordio a Monte-Carlo. Seppur il russo ogni volta si prometta di rimanere calmo in campo, spesso ci ricasca e va’ in escandescenza. E’ successo anche ieri nel match contro Gael Monfils, dove ha protestato ferocemente per un colpo del francese che pensava fosse 'out' ma alla fine è stato giudicato buono dal giudice di sedia.

Un punto non da poco perché il 28enne moscovita ha perso il gioco e si è ritrovato sotto 4-1. Durante il cambio di campo ha ripetuto diverse volte a Mohamed Lahyani: "È fuori, è fuori, è fuori!".

E poi si è sfogato dando un colpo all'ombrello posto sopra di lui. Daniil ha continuato il suo show contro il direttore di gara: "Come puoi scusarti? Ho perso il maledetto game. Voi (gli arbitri, ndr) dovreste fare meglio!

Ragazzi, siete ciechi!”, ha tuonato l'ex numero uno.

Medvedev going crazy at the Umpire for a line call, taking it out on the parasol above him 😅 pic.twitter.com/a38cDAzW35 — Olly 🎾🇬🇧 (@Olly_Tennis_) April 10, 2024

Henin duro nei confronti del russo

Questa sua reazione, reputata da molti eccessiva, non è per niente piaciuta a Justine Henin, sette volte campione slam.

Ai microfoni di Eurosport ha criticato l'atteggiamento del numero 4 del mondo: “Come è possibile comportarsi in questo modo? Francamente è molto limitato. Certo è che un errore arbitrale non è mai piacevole.

Ma i giocatori stessi falliscono parecchie volte durante una partita, commettendo parecchi errori. Resta umano. Questa mancanza di autocontrollo in questi momenti rimane piuttosto impressionante”, ha dichiarato l'ex campione.