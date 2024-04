Roger Federer o Novak Djokovic? Medvedev chiarisce tutto in conferenza

Alla scoperta dell’uomo Daniil Medvedev. Il russo è stato, nell’arco di tutta la sua carriera, uno di quei tennisti che o si amano o si odiano. Impeccabile e piuttosto riservato fuori dal campo, il 27enne russo ha avuto un rapporto conflittuale con il pubblico, sfociato in alcune occasioni in atteggiamenti polemici e in battibecchi che hanno condizionato le sue prestazioni in campo.

In una lunga intervista del giornale russo M-Sport, Medvedev si è aperto completamente, parlando di diversi aspetti della sua vita personale e professionale.

Le parole di Daniil Medvedev

Dalla nascita nel 2022 della figlia Alisa, l’ex numero uno al mondo ha capito di dover cambiare il suo atteggiamento in campo, lavorando sul proprio carattere con l’aiuto della famiglia e del proprio team.

"Penso che lavorare con uno psicologo, un buon allenatore e la squadra che mi circonda mi abbia aiutato. Più partite ho alle spalle con qualsiasi risultato, più capisco che la vita non si limita al tennis. Sì, è una parte molto importante della mia vita e cerco di fare quasi tutto per giocare meglio a tennis.

Ma alla fine la partita, vinta o persa, è finita e non si può cambiare nulla. Il mio obiettivo principale è, quando finirò la mia carriera, sapere di aver fatto tutto il possibile" ha dichiarato il russo.

Sul rapporto con i connazionali. “Con Rublev, ma anche Khachanov e Safiullin ci conosciamo da bambini. Siamo stati in campo l'uno contro l'altro da quando avevamo 10 anni, ma non ricordo nessun momento negativo tra noi quattro.

Abbiamo fatto molta strada insieme, ci siamo incontrati in tornei diversi, in situazioni diverse. Questa amicizia probabilmente durerà per sempre. Non si può mai sapere, ma speriamo che sia così" ha commentato Medvedev.

Sulla squalifica di Rublev a Dubai. "Credo che in un certo senso nessuno abbia fatto la cosa giusta, perché Andrey stesso sa che non vale la pena di urlare contro l'arbitro. Se non fosse stato squalificato, allora sarebbe stato chiunque a farlo.

Ma la squalifica è una cosa seria. Di solito comporta la sottrazione automatica di punti e la perdita di denaro. In questa situazione, il supervisor dovrebbe guardare il replay e decidere da solo cosa fare. Perché è una situazione troppo complicata per decidere senza guardare un replay" ha rivelato il numero quattro del ranking.

Il suo tennista preferito. "Non ho mai avuto un idolo o un tennista preferito, perché ho sempre voluto vincere giocando a modo mio. Rispetto Novak Djokovic, Roger Federer, Rafa Nadal e Andy Murray per molte cose. Sono cresciuto guardando il loro tennis.

Ci sono stati molti tennisti che ho amato per diversi motivi. Ma non posso sceglierne uno solo. Dal punto di vista stilistico, posso dire che per certi versi sono più simile a Novak quando era più giovane. Penso che il suo tennis sia diverso ora rispetto all'inizio della sua carriera.

Rafa è mancino e Roger giocava un tennis molto diverso dal mio. Quindi, direi Djokovic" ha spiegato Medvedev. Medvedev ha concluso parlando degli obiettivi entro la fine della carriera. "Sono soddisfatto, ma mi pongo ancora obiettivi elevati.

Allo stesso tempo, ovviamente, sono molto arrabbiato per come sono andate le ultime finali del Grande Slam contro Novak e Jannik. Ho solo avuto un po' di sfortuna. L'obiettivo principale è fare al 100% ciò che è nelle tue possibilità, come è stato nella recente finale in Australia.

Quando sono uscito dopo la partita, ho detto: "Ho fatto tutto quello che potevo e non ha funzionato. A volte succede. La prossima volta cercherò di fare ancora meglio". E se questo continua a succedere, un giorno andrò in conferenza stampa e dirò: "Sto finendo la mia carriera", e non me ne pentirò” ha chiarito il tennista russo.