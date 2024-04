"Nelle qualificazioni ho cercato di dare tutto, ma non è bastato. Poi sono entrato comunque, adesso chissà. Sono quei momenti che a volte possono cambiare tutto... Un po' di fortuna sì, ma poi bisogna meritarsela: quando sei positivo le occasioni capitano” .

Lorenzo Sonego sa benissimo che bisogna sfruttare tutte le occasioni che la vita ti offre, ed è proprio quello che ha fatto al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il piemontese è entrato in tabellone come lucky loser dopo il forfait di Carlos Alcaraz - infortunatosi al braccio destro - e, partendo direttamente dal secondo turno, ha raggiunto gli ottavi di finale supernado in due set Felix Auger-Aliassime.

Lorenzo Sonego: "Lotto sempre tanto. Colangelo? Avevo bisogno di stimoli nuovi"

Il finale di partita contro il canadese è stato molto movimentato, perché Sonego ha esultato sul match point prima che l'arbitro correggesse la chiamata e assegnasse il punto all'avversario.

L'italiano, dal punto della vittoria, si è trovato a fronteggiare una palla break che avrebbe potuto cambiare il match dal punto di vista mentale. E, invece, è stato bravo a non lasciarsi trasportare dagli eventi e ha chiuso bene al servizio.

"Ho vinto due volte, perché su uno dei match point pensavo proprio di averla chiusa, e invece l'arbitro mi ha chiamato il doppio fallo. Mi sono riconcentrato e sono stato bravo a non farmi condizionare, anche se le emozioni si facevano sentire" , ha raccontato Sonego in conferenza stampa e nelle parole riportate da SuperTennis.

"Ho giocato piuttosto bene, malgrado qualche errore di diritto che però ci stava, considerando che cercavo il punto. Felix nell'ultimo game ha giocato ad altissimo livello, ma sono riuscito a contenerlo. Lotto sempre tanto, sì.

Fin da bambino mi piaceva il gioco, stavo in campo per ore. Su questo forse dovrei lavorare: lottare meno e arrivare a vincere più in fretta sarebbe comodo, a volte”. Sonego ha anche rivelato ufficialmente il nome del suo allenatore, ovvero Fabio Colangelo.

“Una decisione maturata nel tempo, avevo bisogno di stimoli nuovi, vedere se riuscivo ad aggiungere qualcosa al mio tennis. Con Fabio ci troviamo bene, ha giocato pure lui tra i pro, anche se non al mio livello, dunque mi può dare una sua visione del gioco” .