Binaghi esulta per Matteo Berrettini: "Abbiamo recuperato un gran tennista"

Domenica Matteo Berrettini è tornato a conquistare un titolo che gli mancava dal Queen's vinto nel 2022. Il trofeo a Marrakech ha significato per il tennista romano non solo scrollarsi di dosso un periodo decisamente sfortunato, ma tornare anche tra i primi 100 del mondo.

L’azzurro, che in passato ha raggiunto la sesta posizione del ranking mondiale, insieme a Jannik Sinner, rappresenta la punta di diamante di una nazionale, vincitrice questa estate della sua seconda coppa Davis. Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, in occasione della presentazione del Sardegna Open, che andrà in scena dal 29 aprile, si è unito ai complimenti per l’ottavo titolo di Berrettini.

“Siamo felicissimi per lui: abbiamo recuperato un grande giocatore. E’ colui che ha dato inizio ad un fenomeno, quello del tennis italiano, sempre più in espansione. Inoltre è un gran bravo ragazzo e lo ha dimostrato anche seguendo la squadra di Davis quando non poteva giocare“.

Matteo è un tennista forte, di grande carisma e umanità: adesso ci servirà anche sulla terra e sull’erba, lui che è uno specialista. Poi con lui dobbiamo anche difendere la Coppa Davis“, ha concluso l'intervento.

"Jannik è il mattatore del nostro tennis"

Il massimo dirigente della Federazione ha rilasciato la scorsa settimana, al termine della trionfale vittoria di Sinner a Miami, queste dichiarazioni ai microfoni di Supertennis: "Jannik è il mattatore del nostro tennis, sta battendo tutti i record e non avevamo mai pensato che tutto ciò potesse accadere.

E con una fretta che nessuno poteva mai immaginare. Ha avuto qualche difficoltà ai quarti di finale contro Machac, ha alzato il suo livello e da quel momento non si è guardato più indietro. E' un ragazzo straordinario con un'educazione e dei valori eccezionali, che ha costruito uno staff di livello assoluto".