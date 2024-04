Daniil Medvedev 'fa pace' con la terra battuta: "Non vedo l'ora di iniziare"

La terra battuta è notoriamente la superficie meno congeniale al gioco di Daniil Medvedev, che in passato addirittura è arrivato a dichiarare di odiare giocare sul rosso. Il tennista russo però negli ultimi tempi ha voluto ridimensionare il suo approccio a volte discutibile al tennis, cercando di divertirsi e non vivere più la competizione come fatto in passato.

A pochi giorni dal suo esordio al Master 1000 di Montecarlo, che lo vedrà impegnato contro uno tra Jordan Thompson e la wild card Gael Monfils, il tennista russo ha dichiarato in conferenza stampa di star provando ad adeguare il suo gioco a questa superficie, con l’obiettivo di poter competere ad alti livelli anche nello swing sul rosso.

Le parole di Daniil Medvedev

Il numero quattro del mondo ha rivelato quali sono gli aspetti del suo gioco sui quali sta lavorando per ottenere risultati importanti nelle prossime settimane. "Cinque anni fa cambiavo regolarmente posizione quando servivo, mentre ora sono un po' più prudente nello stare dietro perché posso vincere molte partite e molti tornei stando in quella posizione.

Ho anche un po' paura di dire a me stesso, a un certo punto di una partita: "Vado più avanti?" Poi, se perdo una partita, mi ritrovo negli spogliatoi a pensare che avrei dovuto stare indietro. Anche questo è un aspetto che sto cercando di cambiare quest'anno, essere un po' più imprevedibile e cercare di lavorare di più sulla posizione davanti, dove forse a volte non sono così brava come da dietro” ha dichiarato il 27enne russo.

Medvedev ha poi continuato: “Sulla terra battuta è un po' più importante perché i giocatori servono in modo diverso. Il servizio ha più effetto sul rimbalzo, o a volte perché il campo, per esempio qui a Monte Carlo, non è troppo grande, non si può stare così indietro, così indietro.

Alcuni giocatori, se servono bene con il kick, devono essere davanti, cosa che accade sulla terra battuta. Cercherò di vedere come va e qual è la soluzione migliore. Spero di vedermi più avanti e di giocare bene, perché se mi vedrete più avanti giocare male, allora tornerò indietro”.

L’ex numero uno del mondo ha infine raccontato di aver cambiato il suo approccio nell’affrontare la stagione sulla terra battuta. "Due o tre anni fa era sempre così prima della stagione sulla terra battuta.

Ero come, 'ok, siamo motivati ed eccitati', ma poi arrivava la terra battuta e io ero un po' giù per un paio di giorni e poi cercavo di gestirla. Quest'anno è come se dicessi: "Ok, è una superficie diversa, sono sicuro che dovrai adattare il tuo gioco e la tua mentalità su alcuni colpi".

Sto cercando di fare del mio meglio e non vedo l'ora di partecipare al torneo. Non vedo l'ora di iniziare. In partita tutto può cambiare in meglio o in peggio, quindi vediamo come va" ha spiegato Medvedev.