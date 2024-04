Da Sinner e Musetti a Berrettini: Bertolucci esalta il tennis maschile italiano

La scorsa settimana è arrivato un altro importante successo per il tennis italiano; un successo dal sapore speciale per un giocatore che ha dovuto fare i conti con la sfortuna troppe volte in carriera. Matteo Berrettini è tornato alla grande nel circuito e ha conquistato l'ottavo titolo a Marrakech al termine di una settimana che lo ha visto lottare e soffrire, ma superare ogni sfida con consapevolezza.

La vittoria al Grand Prix Hassan II ha permesso al romano di riacciuffare la top 100 - è il numero 84 del mondo - a meno di un mese dal ritorno ufficiale in campo. Una bella notizia per il movimento tricolore che può contare ora sulla presenza di ben nove tennisti tra i primi cento.

Bertolucci: "Il tennis italiano è attualmente il numero uno al mondo"

Partendo proprio dal trionfo di Berrettini a Marrakech, Paolo Bertolucci ha esaltato il movimento maschile italiano a Sky Sport definendolo il migliore al mondo in questo momento.

“Il tennis italiano è attualmente il numero uno al mondo a livello maschile. La conferma ulteriore è arrivata da Berrettini che era indietro, ma che ha bruciato i tempi. Possiamo dire con certezza che abbiamo ritrovato un giocatore di livello assoluto.

Probabilmente sarà un po’ stanco a Monte-Carlo e non vedremo la sua miglior versione, però sono convinto che sarà pronto sull’erba" , ha detto Bertolucci prima di soffermarsi sull'ottimo esordio di Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Monte-Carlo.

Il talento di Carrara ha eliminato il semifinalista della scorsa edizione Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4. "Musetti non era partito bene a Estoril, ma ieri ha offerto una bella prova. È stato tranquillo, sicuro e si è fatto trovare pronto quando doveva spingere.

Ha le qualità per potersi togliere parecchie soddisfazioni e tornare più in alto nella classifica mondiale. "Su Sinner ha infine aggiunto: "Sinner si è allenato molto bene esprimendo già un ottimo livello. Poi giocare è diverso e il doppio potrebbe essere propedeutico” .